Formel 1: Letzte Tests live bei Sky – dann geht’s los

In den kommenden Tagen stehen die letzten Tests für die kommende Formel-1-Saison an – Sky überträgt umfangreich live. Vorher gibt es heute aber auch noch ein echtes Schmankerl, um schon einmal die Münder der Fans wässrig zu machen.

Ein letztes Mal haben Max Verstappen, Lewis Hamilton, Mick Schumacher und Co. die Möglichkeit, ihre neuen Autos zu testen, ehe am 20. März die Formel 1 in ihre Saison 2022 startet. Von Donnerstag bis Samstag werden auf dem Wüstenkurs in Bahrain zahlreiche Tests absolviert, um ein Gefühl sowohl für die neuen Boliden als auch die damit verbundenen Regeländerungen zu entwickeln.

Zuvor zeigt Sky Sport F1 diesen Mittwochabend noch einmal das gesamte letzte Rennen der Formel-1-Saison 2021, ab 19.15 Uhr. Die Titelentscheidung, bei der sich Max Verstappen auf nicht unumstrittene Art und Weise gegen seinen Rivalen Lewis Hamilton durchsetzte, ist auch das Thema einer anschließenden Dokumentation, ab 22 Uhr. Hier schon einmal ein Trailer dazu:

Formel 1 Testfahrten von Donnerstag bis Samstag live bei Sky Sport F1

Insbesondere die Rennställe Ferrari und McLaren überzeugten bei den Testfahrten in Barcelona. Ob sie nun in Bahrain daran anknüpfen können? Wie kommen Weltmeister Max Verstappen und sein Team Red Bull Racing zurecht und was macht Lewis Hamilton im Mercedes? Ebenso gespannt sein darf man auf die Performance von Mick Schumacher und Sebastian Vettel aufgrund der neuen Gegebenheiten.

Sky überträgt die Testfahrten aus Bahrain ab Donnerstag, um 8 Uhr, live und exklusiv auf Sky Sport F1. Während Sascha Roos und Olivier Zwartyes die Fahrten kommentieren, geben die Sky Experten Timo Glock und Ralf Schumacher ihre Einschätzungen bei Moderator Peter Hardenacke ab. Die weiteren Tests laufen dabei bis Samstag täglich, jeweils um 8 Uhr und 13 Uhr, auf dem Formel-1-Sender Sky Sport F1. Die vorangegangenen Testfahrten fanden noch ohne Live-Übertragungen statt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Nach dem ersten Tag der Testfahrten folgt am Donnerstag im Anschluss zudem die Erstausstrahlung der Sky-Dokumentation „Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die Formel 1“ um 17 Uhr auf Sky Sport F1. Die kritische Doku ist dann außerdem auf skysport.de und Sky Q abrufbar.

Quelle: Sky Deutschland

