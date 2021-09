„Free Guy“: Sky holt nächsten Warner-Film ins Programm

Anzeige

Erst gestern kündigte der Pay-TV-Anbieter „Suicide Squad für Anfang Oktober an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). „Free Guy“ startet hingegen sogar schon früher – via Sky Q sogar in UHD.

„Free Guy“ kommt kurz nach seinem Kinostart bereits nächste Woche zu Sky. Die Actionkomödie, in der Ryan Reynolds als Nebenfigur in einem Videospiel den Ausbruch wagt um seine Welt zu retten, ist ab 29. September abrufbar und ab 1. Oktober auf Sky Cinema Premieren auch erstmals im TV zu sehen. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abgerufen werden.

Über „Free Guy“:

Ryan Reynolds spielt in dieser absurd-komischen, rasanten Action-Komödie Guy, einen gutmütigen Bankangestellten, der eines Tages dahinterkommt, dass er eigentlich nur eine kleine Randfigur in dem Videogame „Free City“ ist. Konfrontiert mit einem Spiel ohne Grenzen beschließt er auf seine ganz spezielle Weise der Held seiner Geschichte zu werden. Es geht um nichts Geringeres als die Rettung seiner Welt … In weiteren Rollen zu sehen sind Jodie Comer, Lil Rel Howery und Comedy-Star Taika Waititi.

Teil der Warner/Sky-Kooperation

Im Rahmen eines langfristigen Deals laufen viele aus dem Hause Warner Bros. teilweise sehr früh bei Sky (DF-Bericht hierzu). Zuletzt liefen – und laufen – beim Pay-TV-Anbieter neben dem eingangs erwähnten Film „Suicide Squad“ unter anderem auch schon „Wonder Woman 1984“ oder „Godzilla vs Kong„.

Quelle: Sky Deutschland