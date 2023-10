Nächste Horror-Nacht bei Tele 5 heute mit „Freitag der 13.“-Doppel

Anzeige

„Freitag der 13.“ im Doppelpack“: Das bietet am Mittwochabend Tele 5 im Rahmen einer weiteren Ausgabe seiner Horror-Nächte.

Es ist „Schocktober“-Zeit bei Tele 5 und Discovery+. Während der Streamingdienst Discovery+ diverse Grusel-Inhalte zur Verfügung stellt, widmet der TV-Sender Tele 5 jeden Mittwoch diesen Monats der Horror-Unterhaltung, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete. Heute Abend gibt es dabei ein „Freitag der 13.“-Doppel, bestehend aus „Freddy vs. Jason“ (22 Uhr) und „Jason X“ (0 Uhr) zu sehen. Zumindest Ersterer muss dabei jedoch aufgrund der früheren Sendezeit in einer FSK-16-Fassung ausgestrahlt werden.

„Freitag der 13.“-Kultfigur Jason Voorhees heute mit Doppel-Auftritt bei Tele 5

Der „Schocktober“ bei Tele 5 hält jeden Mittwoch zwei Horror-Streifen bereit: Diesmal das „Freitag der 13.“-Doppel „Jason X“ und „Freddy vs. Jason“. Foto: Discovery+

Jason X

Im 25. Jahrhundert, an Bord des Raumschiffs „Grendel“: Von der Expedition zur Erde hat eine Forschungsgruppe zwei tiefgefrorene Körper mitgebracht. Bei der weiblichen Person handelt es sich um Rowan (Lexa Doig), die 455 Jahre auf Eis gelegt war. Das andere Subjekt ist die unsterbliche Killermaschine Jason Voorhees (Kane Hodder), der sofort nach dem Auftauen zum Angriff übergeht. Die Crew ist nahezu chancenlos. Doch es kommt noch schlimmer. Mittels futuristischer Nanotechnologie erhält Jason ein Upgrade, das ihn noch gefährlicher macht. – Lexa Doig ist u.a. aus der Science-Fiction-Serie „Andromeda“ bekannt.

Freddy vs. Jason

Das Albtraum-Monster Freddy Krueger (Robert Englund) ist zurück – und er ist nicht allein! Um wieder ins Gedächtnis der Menschen zu gelangen, holt er den Serienkiller Jason Voorhees (Ken Kirzinger) aus der Hölle. Doch als dessen Gemetzel in der Stadt Springwood außer Kontrolle gerät, und er damit beginnt, Freddys Beute in der Elm Street wegzuschnappen, ist ein Duell der mörderischen Bestien unausweichlich. Auch Lori Campbell (Monica Keena) und Will Rollins (Jason Ritter) sind dabei, wenn es beim Showdown am Crystal Lake heißt: „Freddy versus Jason“ – Regisseur Ronny Yu lässt die Giganten des Horror-Genres kämpfen.