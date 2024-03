Fritz Wepper Sonderprogramm im Free TV auf mehreren Sendern

Fritz Wepper verstarb am 25. März mit 82 Jahren. Im Free TV zeigen aktuell mehrere Sender ein Sonderprogramm in Gedenken an den beliebten Schauspieler.

Der Schauspieler Fritz Wepper verstarb am 25. März im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Wepper ist vor allem bekannt aus Krimiserien wie „Der Kommissar“ und „Derrick“ oder als der durchtriebene Bürgermeister von Kaltenthal, der sich in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ mit den gewieften Nonnen des nahegelegenen Klosters konfrontiert sieht. In Gedenken an sein Lebenswerk zeigen mehrere TV-Sender heute und in den kommenden Tagen ein Sonderprogramm mit Dokus über und Filmen und Serien mit Fritz Wepper.

Diverse TV-Filme mit Fritz Wepper heute im MDR, RBB und BR

Fritz Wepper hier in „Ein Gauner Gottes“ © MDR/ARD Degeto/Barbara Bauriedl

In der ARD-Mediathek ist jetzt bereits das ca. 44-minütige Doku-Porträt „Mein Fritz. Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper“ abrufbar. Der MDR zeigt am heutigen Dienstag um 12.30 Uhr den 20 Jahre alten Fernsehfilm „Männer im gefährlichen Alter“. Im RBB ist ab 14.30 Uhr das TV-Märchen „Gräfliches Roulette“ zu sehen mit Wepper als verarmten Baron, der einen Millionär adoptiert, um seinen Lebensstil halten zu können.

Das BR-Fernsehen sendet heute Abend zudem zwei Fernsehfilme, in denen Wepper die Hauptrolle spielt. Beide Filme sind nach der Ausstrahlung ebenfalls in der ARD-Mediathek verfügbar. Um 20.15 Uhr läuft „Mord in bester Gesellschaft: Der süße Duft des Bösen“ von 2009. Hier ist Wepper ein Psychologe, der in München in einen Mordfall verwickelt wird. Im Anschluss um 22 Uhr wird der 15-minütige Nachruf „Der Marathonmann“ gesendet und um 22.15 Uhr ist dann die 2004er Komödie „Ein Gauner Gottes“ zu sehen. Darin verkörpert Wepper einen Zimmermann, der sich als Mönch ausgibt. Doch seine Tarnung wird gefährdet, als er sich verliebt.

Fritz Wepper auch im Pay TV

©Crime + Investigation/Getty/Jörg Koch

Der Pay-TV-Sender Crime+ Investigation ändert anlässlich des Todes von Fritz Wepper ebenfalls sein Programm und zeigt am Donnerstag, den 28. März, um 18.10 Uhr und um 23:35 Uhr die Episode „Fritz Wepper spielt die Bestie“. Das Ganze entstammt der eigenproduzierten True-Crime-Reihe „Protokolle des Bösen“, in der Wepper einen deutschen Serienmörder verkörperte. Bereits jetzt ist die Folge über Crime + Investigation Play auf Abruf verfügbar. Im Mittelpunkt von „Protokolle des Bösen“ stehen Interviews mit deutschen Serienmördern, die der Düsseldorfer Profiler, Kriminalist und Autor Stephan Harbort in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Einrichtungen führte. Während Harbort in seiner Rolle des Kriminalisten und Interviewers bleibt, spielen TV- und Film-Stars wie Wepper die Killer.

Sonderprogramm im Ersten, beim ORF und im ZDF

© ARD/Barbara Bauriedl – Zwischenzeitlich war „Um Himmels Willen“ die meistgesehene Serie im deutschen Fernsehen.

Am Karfreitag, den 29. März, gibt es im Programm von ARD und ORF diverse Wepper-Inhalte. So zeigt das Erste um 15.20 Uhr die Krimikomödie „Lindburgs Fall“. Direkt im Anschluss laufen hier zudem die beiden finalen Episoden der ARD-Serie „Um Himmels Willen“, in der Fritz Wepper über die gesamten 20 Staffeln als Bürgermeister Wolfgang Wöller mit dabei war. Immer wieder versuchte Wöller in der Serie mittels dubiosen Tricks sich des nahegelegenen Klostergeländers seiner Kleinstadt Kaltenthal zu bemächtigen. Nichtsdestotrotz gelang es Wepper, dem durchtriebenen Provinzpolitiker einen sympathischen Anstrich zu verleihen. „Um Himmels Willen“ lief von 2002 bis 2020. Die ARD-Programmänderungen am Karfreitag zu Gedenken an Fritz Wepper ersetzen die Familienkomödien „Ein Hausboot zum Verlieben“ und „Familie Wöhler auf Mallorca“.

Auch bei ORF 2 läuft die Tage regelmäßig „Um Himmels Willen“ und zwar immer montags bis freitags um 9.55 Uhr und samstags um 13.30 Uhr. Am Karfreitag zeigt ORF III den Wepper-Film „Hochwürden mit Papa“ um 23.20 Uhr. Am 30. März sendet ORF 2 um 14.55 Uhr den Spielfilm „Alles außer Liebe“ und am 31. März zwei Episoden von „Mord in bester Gesellschaft“ ab 21.55 Uhr. Das ZDF zeigt am 30. März um 12.15 Uhr die „Traumschiff“-Episode „Samoa“ mit Fritz Wepper.