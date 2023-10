Halbfinale der Rugby-WM ab heute live im Free-TV

Anzeige

Argentinien – Neuseeland am Freitag und England – Südafrika am Samstag: Die beiden Halbfinals sind wie das Finale der Rugby-WM, das erst nächste Woche statt findet, live im Free-TV zu sehen.

Die hochklassig besetzten Halbfinal-Spiele laufen am Wochenende jeweils live ab 20.15 Uhr bei ProSieben Maxx, Joyn und ran.de: Am heutigen Freitag, 20. Oktober, trifft die starke argentinische Nationalmannschaft auf den dreifachen Weltmeister All Blacks aus Neuseeland.

Am Samstag, 21. Oktober, stehen sich England und der Titelverteidiger Springboks aus Südafrika gegenüber. Kommentiert werden beide Spiele von Jan Lüdeke und „ran“-Experte Manuel Wilhelm, moderiert werden die Sendungen von Max Zielke.

Finale der Rugby-WM am 28. Oktober

Drei Halbfinalisten haben bislang insgesamt sieben Weltmeister-Titel gewonnen: Neuseeland 1987, 2011, 2015, Südafrika 1995, 2007, 2019 und als einziges europäisches Team England 2003. Argentinien hingegen noch keinen.

Das diesjährige Endspiel findet am 28. Oktober, um 21 Uhr statt, das Spiel um Platz 3 einen Tag zuvor zur gleichen Sendezeit.