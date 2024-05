Hardy Krüger bekommt eine Rolle bei „GZSZ“

Hardy Krüger wird in der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als plastischer Chirurg zu sehen sein.

Hardy Krügers Gastrolle heißt laut RTL-Informationen Lars Brunner. Dieser ist plastischer Chirurg, der in Deutschland studierte und nach einem langen USA-Aufenthalt nach Berlin zurückkehrt.

Der Sender zitiert Hardy Krüger in der Ankündigung folgendermaßen: „Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne. Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Das muss geändert werden, dachte ich mir.“

Die ersten Szenen mit Krüger sollen im Sommer in der Folge 8.077 zu sehen sein, die voraussichtlich am 6. August bei RTL läuft. Der Sender macht keine Angaben dazu, wie lange Krüger in der Daily Soap mitspielen wird.

