Heute ausnahmsweise 7 Bundesliga-Spiele live bei Sky und DAZN

Anzeige

Endlich wieder Bundesliga! Diesen Samstag wird der Jahresendspurt bei Sky und DAZN mit gleich sieben Begegnungen in der Bundesliga eingeläutet. Obendrein gibt es auch noch ein spanisches Spitzenspiel live.

Am heutigen Nachmittag wird unter anderem der einstige Nord-Süd-Gipfel Bayern München gegen Werder Bremen ausgetragen. Sky zeigt das in jüngster Vergangenheit sich zumeist als sehr einseitige Begegnung herauskristallisierende Duell der ehemaligen Rivalen in der Konferenz, in HD (Sky Sport Bundesliga 2) und in Ultra HD HDR (Sky Sport Bundesliga UHD).

Später am Tag steht um 18.30 Uhr noch das Spitzenspiel Frankfurt gegen Leipzig auf dem Spielplan. Auch diese Begegnung zeigt Sky zusätzlich in UHD HDR. Gegen 20.30 Uhr folgt dann noch das Live-Spiel bei DAZN, das diesmal nicht freitags, sondern mutmaßlich aufgrund der vorangegangenen Länderspielpause samstags stattfindet. Hier empfängt die Hertha aus Berlin die Borussia aus Dortmund.

Bei dem Spiel könnte im Übrigen der Rekord des ehemaligen BVB- und Werder-Spielers Nuri Sahin als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten eingestellt werden. Der gerade erst 16 gewordene Youngster Youssoufa Moukoko steht erstmals im Kader der Dortmunder. Neben diesem Bundesligaspiel zeigt DAZN etwas später, ab 21 Uhr, auch noch das La-Liga-Spitzenspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona.

Der Super Samstag bei Sky:

14.00 Uhr: „tipico Countdown“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: FC Bayern München – SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: Arminia Bielefeld – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: „Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21.15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22.30 Uhr: „Bundesliga kompakt“, die Highlights von Hertha BSC – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1

20.30 Uhr: Hertha BSC – Borussia Dortmund

21.00 Uhr: Atletico Madrid – FC Barcelona