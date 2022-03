Heute im TV: Brösel muss für den fünften „Werner“-Teil sterben

Anzeige

Mit „Werner – Eiskalt!“ lieferte der Zeichner Rötger Feldmann den fünften Werner-Teil ab und musste für den Erfolg des Films seine Figur Brösel ins Nirvana schicken. Heute ist der Film zu sehen.

Der Film erzählt von der ewigen Rivalität zweier Freunde. Schon im Kinderwagen konkurrierten Werner und Holgi und lieferten sich heftige Rennduelle. Der Gewinner war stets Holgi. Werner, der in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, will endlich Revanche und in der Hierarchie aufsteigen.

Brösel muss allerdings feststellen, dass keiner mehr seine Geschichten lesen will, denn inzwischen wird der Markt durch Mangas dominiert. Um doch den erwünschten Erfolg zu feiern, muss der Körper des Zeichners zuerst im Leichenschauhaus landen.

Zu sehen ist dieser „Werner“-Teil aus dem Jahr 2011 heute Abend um 20.15 Uhr auf Nitro.

Quelle: RTL