Heute Premiere für neues Live-Musik-Format mit Jeanette Biedermann

„Playlist of my Life“: Jeanette Biedermann und Gregor Meyle präsentieren von heute an samstagabends ein neues Live-Musik-Format im Ersten.

In zunächst sechs Episoden, ausgestrahlt in Doppelfolgen, begrüßen Jeanette Biedermann und Gregor Meyle musikalische Gäste, die ihre Playlisten vorstellen. Zur Premiere begrüßt das Gastgeberpaar heute Yvonne Catterfeld, um mit ihr über Songs und Geschichten aus ihrem Leben, ihre wilde Seite und ihre Verbindung zu „Alternative Rock“ zu sprechen und mit ihr dann schließlich auch gemeinsam Musik zu machen. Mit einer Live-Performance sorgt sie laut MDR dabei für Gänsehaut.

Jeanette Biedermann und Gregor Meyle machen Live-Musik mit ihren Gästen

Am heutigen 12., 19. und 26. März wird das neue Musikformat in Doppelfolgen am späten Samstagabend im Ersten ausgestrahlt. In der ersten Staffel sind unter anderem dabei: Yvonne Catterfeld, Daniel Donskoy, Laith Al-Deen, Annett Louisan, Lotte und Cassandra Steen.

Bevor sie ihre erste Sendung präsentiert, schwärmt die Moderatorin Jeanette Biedermann: „Die Offenheit unserer Gäste hat jede einzelne Folge zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und das Ganze wird unterstrichen von wunderschöner Musik, live mit einer großartigen Band gespielt und gesungen.“ Kollege Meyle gelang einst 2007 der Durchbruch, als er bei dem „TV total“-Casting „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf“ den zweiten Platz hinter Stefanie Heinzmann belegte.

Sendedaten im Ersten:

Yvonne Catterfeld: 12. März, 23.55 Uhr

Daniel Donskoy: 12. März, 00.25 Uhr

Laith Al-Deen: 19. März, 23.40 Uhr

Annett Louisan: 19. März, 00.10 Uhr

Lotte: 26. März, 23.40 Uhr

Cassandra Steen: 26. März, 00.10 Uhr

Die Produktion des Live-Musik-Formats übernimmt der Mitteldeutsche Rundfunk.

Quelle: MDR