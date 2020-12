Diese Woche satirischer Jahresabschluss im ZDF mit „Heute Show“ und Böhmermann

Anzeige

Rettet ein satirischer Jahresrückblick das vergurkte Jahr? Gemeinsam sinnieren Oliver Welke und Co über den Lockdown, das Pandemie-Management und den starrköpfigen Trump.

Beim zweiten harten Lockdown in diesem ohnehin vergurkten Jahr hilft nur ein satirischer Jahresrückblick. Dazu berichtet Oliver Welke in der letzten „Heute-Show“ des Jahres am Freitag, 18. Dezember um 22.45 Uhr im ZDF. Er spricht über den aktuellen Stand im Pandemie-Management und den surrealen Kampf Donald Trumps gegen ein offiziell bestätigtes Wählervotum. Im Anschluss folgt um 23.30 Uhr „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann. Nachschlag geben die „Frontal 21“-Satireautoren Werner Doyé und Andreas Wiemers außerdem mit ihrem eigenen „satirischen Jahresrückblick 2020“ um 0.00 Uhr.

Wie in jedem Jahr blickt Oliver Welke in der „Heute Show“ auf die weiteren Ereignisse eines chaotischen Jahres zurück. Da darf die feierliche Verleihung der „Goldenen Vollpfosten 2020“ natürlich nicht fehlen. Unterstützt wird er dabei von Birte Schneider (Christine Prayon), Christian Ehring und Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist). Darüber hinaus leisten ihm auch Ulrich von Heesen (Dietrich Hollinderbäumer), Ralf Kabelka, Fabian Köster, Sebastian Pufpaff und Friedemann Weise Gesellschaft.

Direkt danach um 23.30 Uhr präsentiert Jan Böhmermann das „ZDF Magazin Royale“ mit einer Weltpremiere. Der französische Ausnahme-Musiker Woodkid stellt in der letzten Ausgabe des Jahres seine neue Single „Highway 27“ vor. In einer aufwändigen Augmented-Reality-Performance wird Woodkid als 4D-Modell im Studio erscheinen und live zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld spielen.

Im „satirischen Jahresrückblick 2020“ um 0.00 Uhr präsentieren die „Frontal 21“-Satireautoren individuell die Höhepunkte menschlichen Zusammenlebens dieses Jahr. Außerdem stellen sie die entscheidenden Fragen zum Jahresende: Wann wird Verkehrsminister Andreas Scheuer unter Quarantäne gestellt? Hält Ex-Kanzler Gerhard Schröder den Mindestabstand zu seinem Freund Wladimir Putin ein? Und wie reagiert Finanzminister Scholz, wenn ihm Christian Lindner die FDP zum Kauf anbietet?