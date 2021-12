ZDF-„heute-show“ hat im Schnitt über 5 Mio. Zuschauer – Böhmermann die Hälfte

Anzeige

Mehr als 30 Ausgaben der Satiresendung „heute-Show“ gab es auch 2021 wieder. Der Zuschauerzuspruch bleibt in Corona-Zeiten hoch. Das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann pendelt sich nach einem Jahr bei der Hälfte ein.

Die „heute-show“ hat in diesem Jahr ihre seit der Corona-Pandemie auffällig gestiegene Zuschauerzahl stabilisiert. Im Schnitt sahen jede Ausgabe bei der TV-Ausstrahlung etwa 5,1 Millionen, wie das ZDF in Mainz auf dpa-Anfrage mitteilte. 2020 waren es etwa genauso viele gewesen, 2019 etwa 4,2 Millionen. Die in Köln produzierte ZDF-Satiresendung geht am Freitag, um 22.15 Uhr mit der letzten Folge 2021 in eine sechswöchige Winterpause bis 28. Januar. In der letzten Ausgabe des Jahres verleiht Oliver Welke auch diesmal wieder „Goldene Vollpfosten“ für besonders dumme Leistungen (DIGITAL FERNSEHEN-Bericht vom Vortag hierzu).

Die Ausgabe vom vergangenen Freitag war die meistgesehene Ausgabe in der zwölfjährigen Geschichte der Show. Im Schnitt 6,18 Millionen hatten eingeschaltet, was einem Marktanteil von gut 25 Prozent am späten Abend des 10. Dezember bedeutete. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei gut 28 Prozent.

Die ZDF-„heute-show“ gilt als einer der Streaming-Hits der Öffentlich-Rechtlichen. Laut ZDF erzielte das Online-Angebot der „heute-show“ in diesem Jahr (Stand bis 13. Dezember) durchschnittlich 1,01 Millionen Sichtungen pro Sendung. 2020 waren es etwa 100.000 weniger.

Die erste „heute-show“ wurde am 26. Mai 2009, einem Dienstag, ausgestrahlt. Sie kam zunächst monatlich. Seit 22. Januar 2010 hat sie ihren wöchentlichen Sendeplatz am Freitag. in den vergangenen Jahren kamen immer 33 Ausgaben jährlich.

Böhmermann stabilisiert sich 2021 bei 2,5 Millionen Zuschauern

Die Satireshow „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann (40) hat derweil in ihrem ersten kompletten Jahr im ZDF-Hauptprogramm ein durchaus stabiles Fanpublikum aufgebaut. Die in Köln produzierte Freitagabendshow habe mit 28 Ausgaben durchschnittlich 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Gesamtmarktanteil von 13 Prozent erreicht, teilte das ZDF weiter mit. Jede der 28 Ausgaben habe zudem (Stand 13. Dezember) durchschnittlich 680.000 Sichtungen in der ZDF-Mediathek verbucht.

Bei der Gruppe der jüngeren TV-Nutzer (14 bis 49 Jahre) lag der TV-Marktanteil laut ZDF bei fast 21 Prozent (1,2 Millionen wie im Vorjahr). Das „ZDF Magazin Royale“ ist seit vergangenem Freitag (10. Dezember) in der Weihnachts- und Winterpause und kehrt erst am 28. Januar 2022 auf den Bildschirm zurück.

Böhmermann moderierte von 2013 bis 2019 das Format „Neo Magazin Royale“ bei ZDFneo. Am 6. November 2020 startete dann das neue „ZDF Magazin Royale“ im Hauptprogramm des Zweiten Deutschen Fernsehens. Mit den ersten sieben Ausgaben noch im Kalenderjahr 2020 wurden im Schnitt sogar 2,8 Millionen TV-Zuschauer erreicht.