„Inside Marvel“: ProSieben Maxx blickt auf das Superhelden-Geschäft

Die neue Dokureihe „Inside Marvel“ bei ProSieben Maxx blickt hinter die Kulissen des populären Marvel Cinematic Universe.

An insgesamt vier Abenden soll „Inside Marvel“ einen Einblick in das Making-Of der Franchise-Reihe und deren Erfolgsgeschichte geben, kündigte der Sender an. ProSieben Maxx zeigt dabei die erste Folge von „Inside Marvel“ am 17. August 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr. Die weiteren Folgen sollen in den kommenden Wochen immer donnerstags ausgestrahlt werden. Die Ausstrahlung erfolgt dabei jeweils in Doppelfolgen. Parallel dazu kann man „Inside Marvel“ auch über Joyn streamen.

Dem Marvel Cinematic Universe brachte mit Filmen wie „Avengers: Endgame“ einige der erfolgreichsten Filme aller Zeiten hervor. Ihre plattformübergreifende Content-Produktion hält sich weiterhin fest im Gespräch. Bereits bis 2017 steht fest, welche Blockbuster folgen, erinnert ProSieben Maxx. Zuletzt lief „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ in den Kinos.

Quelle: ProSieben Maxx

