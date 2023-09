Jauch lädt heute wieder zur 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer wird Millionär“

Anzeige

Zum vierten Mal geht es um den höchsten Gewinn in der Geschichte von „Wer wird Millionär“ – satte 3 Millionen Euro. Heute Abend startet die Auftaktsendung mit Günther Jauch.

Wen lockt heute schon eine mickrige Million hinterm Ofen hervor – die ist in Zeiten der Inflation auch nicht mehr das, was sie einmal war. Ganze 3 Millionen klingen da doch gleich viel besser. Zum vierten Mal veranstaltet die Kultsendung nun ihre Spezialausgabe mit dem Titel „Die 3-Millionen-Euro-Woche“. Ab heute Abend gibt es die volle Packung „Wer wird Millionär“ und Günther Jauch.

Mehr Millionen, mehr Jauch

Günther Jauch steht heute für verschiedene RTL-Sendungen vor der Kamera. © TVNOW / Thomas Pritschet – Seit über 20 Jahren moderiert Günther mit „Wer wird Millionär“ einer der beliebtesten Quiz-Shows Deutschlands.

Die 3-Millionen-Euro-Woche ist nicht umsonst eine Spezial-Ausgabe. Hier läuft alles etwas anders als in einer klassischen „Wer wird Millionär“-Sendung. Grob gesagt, heißt das: es gibt mehr von allem. Offensichtlich ist mehr Geld als sonst zu gewinnen, aber dafür haben die Kandidaten auch mehr Hürden zu überwinden. In drei Sendungen müssen sie sich gegen ihre Mitkonkurrenten durchsetzen, um in der finalen vierten Show dann um die drei Millionen Euro quizen zu dürfen.

Jeden Abend von Montag bis Donnerstag

Der Auftakt erfolgt heute, den 4. September, ab 20.15 Uhr wie immer auf RTL. Und es geht täglich jeden Abend am selben Sendeplatz weiter bis zur finalen vierten Show am Donnerstag, den 7. September. Auch die Länge der einzelnen Sendungen sprengt die Skala einer normalen „Wer wird Millionär“-Ausgabe. Von 20.15 Uhr bis Mitternacht führt Günther Jauch die Kandidaten durch die Show. Die einzige Unterbrechung erfolgt jeweils von 22.15 Uhr bis 22.35 Uhr durch die Nachrichtensendung „RTL Direkt„. Beginnend ab heute stehen die nächsten vier Fernsehabende also ganz im Zeichen der 3-Millionen-Euro-Woche und von Günther Jauch.

