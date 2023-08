TV-Rechte: RTL äußert sich zu Gerüchten um Basketball-WM

Anzeige

Die deutschen Basketballer spielen bei der WM bisher sehr erfolgreich: Steigt RTL wie zuletzt bei der Heim-EM wieder bei den Übertragungen ein?

Nach dem WM-Rekordstart wächst das Interesse an den deutschen Basketballern. Das Erreichen der Zwischenrunde befeuert auch die Gerüchte um einen erneuten Einstieg des TV-Senders RTL in die Live-Berichterstattung – so wie bei der Heim-EM im Vorjahr. Der Sender aber bleibt dabei, abzuwiegeln, wie bereits vorige Woche. „Wir waren sehr zufrieden mit den drei Basketball-Übertragungen im Sommer 2022 und sind grundsätzlich immer an hochwertigem Live-Sport interessiert“, sagte ein Sprecher des Senders der Deutschen Presse-Agentur. „Derzeit gibt es allerdings keine Pläne für RTL-Übertragungen zur Basketball-WM.“

Baskettball-WM kommt sehr wahrscheinlich nicht zu RTL?

Die Telekom-Tochter MagentaSport überträgt die deutschen WM-Spiele kostenlos und die weiteren WM-Partien kostenpflichtig. Bei der Heim-EM war es ähnlich, damals hatte RTL im Laufe des Turniers für drei Spiele Sub-Lizenzen bei der Telekom erworben und damit gute TV-Quoten erreicht. Topwert der drei RTL-Übertragungen war das Halbfinale mit durchschnittlich 3,02 Millionen Zuschauern.

