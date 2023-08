TV-Rechte: Gerüchte um RTL-Coup, Konkretes von Eurosport

Anzeige

Während RTL in Verbindung mit einem TV-Rechte-Coup rund um die Basketball-WM in Verbindung gebracht wird, hat Eurosport diesen Freitag konkrete Neuigkeiten zum Handball verkünden können.

Wird RTL Teile der Basketball-WM 2023 live übertragen? Der Sender plant angeblich, Spiele live im Free-TV zu zeigen, falls die deutsche Mannschaft in die K.o.-Runde kommt. So will es Sportbild erfahren haben. Offen sei noch, ob die Übertragung ab dem Viertelfinale oder erst später beginne.

Foto: RTL Die Telekom und RTL haben erst letztes Jahr schon einmal so einen Deal kurzfristig eingefädelt.

RTL hatte auch schon TV-Rechte an Basketball-EM 2022 kurzfristig erworben

So unwahrscheinlich wäre diese Entwicklung nicht. Immerhin war der Sender schon bei der Basketball-EM 2022 nach Erfolgen des deutschen Teams überraschend in die TV-Übertragung eingestiegen. Und zwar im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung mit der Telekom, die die TV-Rechte an dem Turnier hatte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auch dieses Jahr hält die Telekom wieder die Rechte an der Meisterschaft.

Die Basketball-WM startet heute, die deutsche Mannschaft trifft schon am ersten Spieltag in der ersten Vorrunde auf Gastgeber Japan. Das asiatische Land richtet den Cup gemeinsam mit Indonesien und den Philippinen aus. Die K.o.-Runde beginnt mit dem Viertelfinale am 5. September. Bis dahin wird sich zeigen, ob das RTL-Gerücht wahr wird. Alle 92 Spiele sind in jedem Fall live bei MagentaSport zu sehen. Die deutschen Spiele sogar kostenlos.

Handball-Bundesliga live im Free-TV

Nicht nur Hören-Sagen gibt es in Bezug auf die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Die kehrt nämlich zur neuen Saison 2023/24 bei Eurosport ins Free-TV zurück. Das verkündete Warner Bros. Discovery Deutschland, dem der Sender gehört, heute. Eurosport werde regelmäßig Live-Partien frei empfänglich übertragen, vor allem am Freitagabend ab 19.30 Uhr.

Insgesamt sind Live-Übertragungen von bis zu 15 Spielen geplant. Neben dem Supercup zeigt Eurosport auch das Haushahn Final4, in dem der DHB-Pokal ausgespielt wird. Die neue Saison beginnt live bei Eurosport 1 mit dem Supercup-Match zwischen dem Meister Bietigheim und dem Pokalsieger HSG Bensheim/Auerbach. Am Samstag, dem 2. September, 19.00 Uhr, ist Spielstart.

