Jauch präsentiert das „Wer wird Millionär“ Weihnachts-Special

RTL und Günther Jauch laden heute zur „Wer wird Millionär“-Weihnachtsausgabe mit acht Kandidaten und festlichen Geschenken.

Wie gewohnt zeigt RTL am zweiten Weihnachtsfeiertag die Weihnachts-Spezialausgabe von „Wer wird Millionär“ und natürlich wieder mit Moderator Günther Jauch. Gespielt wird im normalen Modus. Die acht Kandidaten haben demnach die Risiko- und die Sicherheitsvariante zur Auswahl. Bei Letzterer kann der Spieler bei der richtigen Beantwortung der 16.000-Euro-Frage sich zumindest auf diesen Gewinn verlassen und auch im Anschluss nicht dahinter zurückfallen. Beim Risikospiel gibt es diesen Schutz nicht mehr und auch nach der 16.000-Euro-Frage führt ein Fehler zum Absturz auf die 500-Euro-Marke – im Gegenzug erhält der Kandidat oder die Kandidatin einen vierten Extra-Joker.

©RTL / Stefan Gregorowius – Wie letztes Jahr geht es auch im diesjährigen Weihnachts-Sepcial bei „Wer wird Millionär“ festlich zu

Zum heutigen Weihnachts-Special soll natürlich auch die festliche Stimmung bei „Wer wird Millionär“ nicht zu kurz kommen. So bringen die Kandidaten ihre schönsten Weihnachtsgeschenke mit in die Sendung zu Günther Jauch an den Tisch. Selbstverständlich ist auch das Studio winterlich geschmückt samt weihnachtlichem Tannenbaum, an dem auch ein paar Joker-Geschenke hängen, die sich die Kandidaten pflücken dürfen.

Um 20.15 Uhr geht es heute auf RTL los. Aber auch im nächsten Jahr lockt bereits eine volle Ladung „Wer wird Millionär“. Bereits am ersten Januar 2024 startet die „3-Millionen-Euro-Woche“. Fünf Ausgaben der Quizshow gibt es vom ersten bis zum fünften Januar täglich ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.