DFB-Länderspiel ungewohnt früh: Diese Sendungen entfallen heute

Das ZDF zeigt am Montag das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine. Dafür müssen einige Sendungen im Programm weichen.

An diesem Montag (12. Juni) steigt das ZDF bereits um 17.35 Uhr in die Fußball-Berichterstattung mit dem Fußballspiel der deutschen gegen die ukrainische Mannschaft ein. Es handelt sich dabei um ein besonderes Länderspiel für den DFB, es ist nämlich das 1000. Aus diesem Anlass legte der Verband die Anstoßzeit auf die ungewöhnlich frühe, aber vor allem familienfreundlich Anstoßzeit, um 18 Uhr. Katrin Müller-Hohenstein wird die Länderspiel-Übertragung moderieren, Sandro Wagner gibt dabei den TV-Experten. Oliver Schmidt fungiert als Reporter bei dem Benefizspiel aus Bremen.

Die ZDF-Übertragung des Benefiz-Länderspiels Deutschland – Ukraine aus Bremen begleiten Kommentator Oliver Schmidt, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie TV-Experte Sandro Wagner. © ZDF

ZDF-Programm nach Länderspiel läuft wie geplant

In der Halbzeitpause des Fußballspiels will das ZDF gegen 18.50 Uhr eine „heute“-Ausgabe mit Moderatorin Jana Pareigis senden, gefolgt vom „Wetter“ gegen 18.59 Uhr. Aufgrund der Fußballübertragung fallen „Leute heute“, „SOKO Hamburg“ sowie „WISO“ am Montag aus, teilte das ZDF im Rahmen seiner Programmänderungen mit. Ab 20.15 Uhr soll dann das weitere Programm jedoch wie geplant stattfinden.

Der Sender zeigt dabei „Die Toten vom Bodensee“ zur Prime Time.

