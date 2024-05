Neue „Herr der Ringe“-Filme geplant: Peter Jackson produziert

Medienberichten zufolge will Warner Bros. im Jahr 2026 einen ersten neuen „Der Herr der Ringe“-Film veröffentlichen.

Peter Jackson soll als Produzent gemeinsam mit Fran Walsh und Philippa Boyens in die Welt von „Herr der Ringe“ zurückkehren, wie das Branchenblatt „Variety“ sowie weitere Entertainment-Magazine am Donnerstag berichteten. „Variety“ beruft sich dabei auf Aussagen des Warner Bros. Discovery CEOs David Zaslav. Wie der „Hollywood Reporter“ ausführt, sollen die Autorinnen Walsh und Boyens einen Drehbuch-Deal für gleich zwei Filme haben.

Worum geht es im neuen „Herr der Ringe“-Film?

Die „Herr der Ringe“-Trilogie von Peter Jackson, basierend auf den Romanen von J.R.R. Tolkien, wurde Anfang der 2000er-Jahre mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet und wird von vielen Fans kultisch verehrt. Zwischen 2012 und 2014 legte Jackson die „Hobbit“-Trilogie nach, welche jedoch eher kontrovers aufgenommen wurde.

Wovon das neue Spielfilmprojekt handeln und welchen Titel es tragen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut „Variety“ soll sich das Drehbuch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Der „Hollywood Reporter“ nennt derweil als konkret geplantes Projekt einen Film mit dem Arbeitstitel „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“. Andy Serkis, der Gollum in Peter Jacksons Filmreihe verkörperte, soll dabei als Darsteller und Regisseur involviert sein.

Galadriel in „Die Ringe der Macht“ ©Amazon Studios

„Die Ringe der Macht“ dürfte noch 2024 weitergehen

Dass Warner für die Zukunft gleich mehrere neue Tolkien-Adaptionen plant, ist bereits länger bekannt. Das nun angekündigte Projekt, das 2026 erscheinen soll, wird nur eins davon sein. Mittelerde-Fans können in den kommenden Jahren also mit diversen neuen Inhalten rund um die Welt von Mittelerde rechnen – auch im Streaming. Bei Amazon Prime Video läuft bekanntlich mit „Die Ringe der Macht“ eine Prequel-Serie, die lange Zeit vor der „Herr der Ringe“-Trilogie spielt. Der noch nicht konkret benannte Start der zweiten Staffel wird noch für dieses Jahr erwartet.

