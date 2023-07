Loveparade-Nachfolger live bei Arte sowie weitere Festivals

Anzeige

Arte präsentiert den Festivalsommer im Juli: Neben dem Loveparade-Nachfolger „Rave The Planet“ werden auch Klassik- und Jazz-Fans bedient.

Auch im Juli stehen im Rahmen des Festivalsommers diverse Live-Streams in der Rubrik Arte Concert bevor. Den Auftakt macht der Loveparade-Nachfolger „Rave The Planet“ diesen Samstag ab 17 Uhr. Für Freunde der Oper locken das Festival d’Aix-en-Provence sowie die Salzburger Festspiele. Und Mitte Juli beginnt das Jazzopen in Stuttgart.

„Rave The Planet“ heute um 17 Uhr live im Stream bei Arte Concert

Die legendäre Loveparade hat ihren geistigen Nachfolger im Berliner Techno-Umzug „Rave The Planet“ gefunden. Dieses Jahr lautet das Motto „Music Is The Answer“. 25 Musik-Trucks rollen mit schallenden Bässen und im wummernden Viervierteltakt vom Kurfürstendamm bis zum Brandenburger Tor. Hinter dem Mischpult stehen neben den Recken der ersten Stunde wie Dr. Motte und Westbam zum Beispiel auch Axel Stein, Anja Schneider oder Simina Grigoriu. Heute, den 8. Juli, überträgt Arte Concert ab 17 Uhr live im Stream „Rave The Planet“ Aus Berlin. Das gesamte Line-Up ist auf arte.tv/concert oder dem Youtube-Kanal von Arte Concert einzusehen.

„Festival d’Aix-en-Provence“ am 12., 13. und 22. Juli

© ARTE G.E.I.E. – Das Festival d’Aix-en-Provence zeigt am 12. Juli Berthold Brechts Dreigroschenoper

Für Freunde der Oper ist Arte Concert beim Festival d’Aix-en-Provence dabei. Es beginnt am 12. Juli um 22 Uhr mit einer Live-Übertragung von Berthold Brechts „Dreigroschenoper“ in französischer Sprache. Arte Concert wird ein paar Tage später auch eine Aufzeichnung mit deutschen Untertiteln zur Verfügung stellen. Weitere Highlights sind die Oper „Wozzeck“ live am 13. Juli um 23.50 Uhr und der Einakter „Picture A Day Like This“, der ab dem 22. Juli zum Abruf in der Mediathek bereits stehen wird.

„Jazzopen“ in Stuttagart vom 16. bis 19. Juli

Die 29. Ausgabe des „Jazzopen“-Festivals kommt diesen Juli wieder nach Stuttgart. Ab Samstag, den 16. Juli, bis Mittwoch, den 19. Juli, sendet Arte Concert mehrere ausgewählte Konzerte live im Stream. Das Ganze gipfelt in einem Konzert der Fantastischen Vier am 19. Juli samt einer Dolmetscherin für deutsche Gebärdensprache, die ebenfalls live für Gehörlose vermitteln wird.

„Salzburger Festspiele“ am 29. und 30. Juli

Für die Salzburger Festspiele öffnet sogar der Hauptsender Arte sein Programm. Am Samstag, den 29. Juli, erfolgt die zeitversetzte Live-Übertragung der Verdi-Oper „Macbeth“ ab 21.45 Uhr auf Arte. Am Sonntag, den 30. Juli, wird dann vom selben Ort Brahms Deutsches Requiem ab 20 Uhr in der Arte-Mediathek zum Abruf bereit gestellt.

Quelle: ARTE G.E.I.E.