MagentaTV: Starttermine für alle drei EM-Fussball-Kanäle jetzt bekannt

MagentaTV startet am 15. April den ersten von drei eigenen TV-Kanälen zur EM 2024. Nun wurden DIGITAL FERNSEHEN auch die Starttermine für die beiden anderen Fussball-EM-Kanäle bestätigt.

Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete, startet am 15. April mit Fussball.TV 1 auf MagentaTV der erste von drei TV-Kanälen, die sich ausschließlich um die EM 2024 drehen. Das Programm auf Fussball.TV 1 beinhaltet u. a. die Ausstrahlung historischer Spiele samt dazugehöriger Reportagen, ein Blick auf die Geschichte der vegangenen Fussball-Europameisterschaften, Anlyse-Formate zum modernen Fussball oder auch diverse, thematisch passende Dokumentationen. Doch was ist eigentlich mit den angekündigten Kanälen Fussball.TV 2 und Fussball.TV 3?

MagentaTV startet Fussball.TV 2 und Fussball.TV 3 erst im Juni

Auf eine Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN an die Sportabteilung von MagentaTV wurden sowohl die Starttermine von Fussball.TV 2 und Fussball.TV 3 bestätigt als auch Details zur inhaltlichen Ausrichtung der beiden EM-Kanäle genannt. Sowohl Fussball.TV 2 als auch Fussball.TV 3 gehen erst ab dem Tag des Eröffungsspiels der EM 2024 in Sendebetrieb. Starttermin ist für beide also der 14. Juni, wenn Deutschland auf Schottland trifft.

Die EM 2024 live bei Fussball.TV 2 und 3

Wo sich bei Fussball.TV 1 ab dem 15. April alles um die Vorberichterstattung zur EM und um Rückblicke zu vergangenen Meisterschaften dreht, bietet Fussball.TV 2 ab dem 14. Juni vor allem die Live-Übertragung der EM-Spiele, wird aber auch als Analyse- bzw. Taktik-Kanal bezeichnet. Hier gibt es demnach auch umfangreiche Auswertungen und Prognosen zur ab Juni laufenden Europameisterschaft von Experten wie dem ehemaligen deutschen Torwart Manuel Baum.

Der Kanal Fussball.TV 3 wird dagegen ganz auf ein junges Publikum ausgerichtet sein und demensprechend auch der „Reaction-Kanal“ genannt. Hier sind als Experten die Gebrüder Marcel und Pascal Gurk am Start. Beide sind sogenannte Fussball-Influencer. Sie haben Millionen Fans, die sich auf TikTok ihre Fussball-Tricks anschauen. Die Gurk-Brüder hatten schon zur WM in Katar ein eigene TV-Show. Für Fussball.TV 3 wurden noch weitere TV-Experten seitens MagentaTV angeworben. Auf Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN wurden dazu aber noch keine konkreten Namen genannt.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.