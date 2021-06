„The Masked Singer“ bekommt besseren Sendeplatz bei ProSieben

Anzeige

„The Masked Singer“ ist ein großer Publikumserfolg bei ProSieben – und bekommt dementsprechend für seine fünfte Staffel noch in diesem Jahr einen besonders prominenten neuen Sendeplatz.

Von dem endlosen Reigen neuer TV-Formate im Privatfernsehen haben sich in den vergangenen Jahren nicht viele als Dauerbrenner erwiesen. Gerade Sendungen im Reality-Bereich stoßen auf harte Kritik und verschwinden mittlerweile sogar ganz aus dem Programm. Andere Neuschöpfungen wie „Täglich frisch geröstet“ aus dem Lager von Ex-TV-König Stefan Raab ließen das Publikum dem heißen Titel zu trotz weitestgehend kalt.

Umso auffälliger ist so die Erfolgsgeschichte von „The Masked Singer“: Die Kombination aus Ratespiel und Musik-Eventfernsehen mit verrückten Kostümen und viel Prominenz konnte die Herzen des TV-Publikums nachhaltig erobern und geht noch im laufenden Jahr in die fünfte Staffel. Nun hat man sich bei ProSieben dafür entschieden, dem Quotenkracher aus der Werktags-Primetime mit einem neuen Sendeplatz einen veritablen Ritterschlag zu verleihen: „The Masked Singer“ wird so laut Pressemitteilung des Senders vom heutigen Montag künftig zur besten Sendezeit am Samstag zu sehen sein.

Die für Herbst 2021 angesetzte fünfte Staffel der musikalischen Kostüm- und Rateshow mit Matthias Opdenhövel wird so im Herbst statt dienstags am Samstagabend um 20.15 bei ProSieben und auf Joyn zu sehen sein.

Kommt bald „The Masked Dancer“?

Wer sich für die maskierten TV-Performances von knuffig-anonymisierten Prominenten begeistern kann, darf bereits auf ein weiteres Unterhaltungsformat in ähnlicher Form spekulieren: Der Erwerb von TV-Rechten für „The Masked Dancer“ in Deutschland seitens der Produktionsfirma Endemol Shine deutet darauf hin, dass die die Promis bald nicht nur singend unter den gigantischen Kostümen bei ProSieben schwitzen werden, sondern vielleicht auch bald verkleidet das Tanzbein schwingen.