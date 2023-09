Mit HbbTV-Feature: Der Deutsche Fernsehpreis 2023 heute live im TV

Anzeige

Der Deutsche Fernsehpreis bietet nicht nur die große Bühne für die Stars und Sternchen der hiesigen TV-Landschaft, sondern kommt auch mit einem HbbTV-Feature daher.

Anzeige

Sat.1 zeigt die große TV-Gala an diesem Donnerstag, 28. September, um 20.15 Uhr mit Live-Untertiteln und überträgt die TV-Gala auf der Senderhomepage sowie über HbbTV mit Gebärdensprache.

Nominierte und vorab feststehende Preisträger beim „Deutschen Fernsehpreis 2023“:

Jella Haase, hier in einer ZDFkultur „Masterclass Film über ihre Rolle in „Berlin Alexanderplatz“, ist für ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie „Kleo“ nominiert; ©obs/ZDF/Berthold Baule

In einem glanzvollen Abend voll kleiner und großer Gefühle werden die herausragendsten Inhalte und individuellen Leistungen aus TV und Streaming des vergangenen Jahres (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) aus den Bereichen Fiktion, Entertainment und Information in 18 Kategorien mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Barbara Schöneberger, Esther Sedlaczek und Jan Köppen. Alle drei sind in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung“ nominiert. In der Sparte „Beste Unterhaltung Show“ gehen „Die Giovanni Zarrella Show“, „That’s my Jam mit Bill und Tom Kaulitz“ und „Wer stiehlt mir die Show?“ ins Rennen. Zarrella hatte vergangenes Jahr den Fernsehpreis für die beste Einzelleistung als Unterhaltungsmoderator gewonnen.

Das Zeug zur besten Schauspielerin haben laut Jury Dominique Devenport für „Sisi 2“, Nina Gummich für die Verfilmung des Lebens von Alice Schwarzer („Alice“), Jella Haase für „Kleo„, Jeanette Hain für „Luden – Könige der Reeperbahn“ und Désirée Nosbusch für „Süßer Rausch“, „Conti“ und „Sisi 2“. Als bester Schauspieler ausgezeichnet werden können Malick Bauer für „Sam – Ein Sachse“, Matthias Brandt für „King of Stonks“, Philip Froissant für „Die Kaiserin“, Matthias Matschke für „Wir sind die Meiers“ und Thomas Schubert für „King of Stonks“.

Bully Herbig kommt „aus dem Staunen nicht mehr raus!“

Wird mit „läppischen“ 55 Jahren bereits für sein Lebenswerk ausgezeichnet: Michael „Bully“ Herbig. Bild: 2020 Amazon.com, Inc.

Fest steht schon jetzt, dass die „Kleinen Brüder“ bekommen den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises als Schauspieler und Produzenten für das Joyn-Original „Intimate“ verliehen. Und zum krönenden Abschluss wird Regisseur, Schauspieler, Autor, Produzent und Comedian Michael Bully Herbig den größten Preis des Abends, den Ehrenpreis der Stifter (Sat.1, ARD, die Telekom, RTL und ZDF) für sein Lebenswerk persönlich auf der großen #DeutscherFernsehpreis-Bühne entgegennehmen. Im Comedy-Bereich machte Herbig zuletzt mit „LOL: Last One Laughing“ beim Streamingdienst Prime Video auf sich aufmerksam.

Herbig zur Ehrung: „Wäre ich jetzt 65, würde ich sagen, ‚ist vielleicht ein bisschen früh‘. Wäre ich 75, würde ich vielleicht denken, ‚ja, wurde auch mal Zeit‘. Jetzt mit 55 komm ich aus dem Staunen nicht mehr raus!“

Mit Material der dpa