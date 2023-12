Mutter-Teresa-Kinofilm in der Free-TV-Premiere an Weihnachten

In „Sonnenaufgang über Kalkutta“ geht es um das Leben und Wirken von Mutter Teresa. Nun ist der Streifen zu Weihnachten erstmals im Free TV.

Die katholische Kirche hat sie heilig gesprochen und jeder kennt ihren Namen: Mutter Teresa. Die indische Ordentsschwester erhielt 1979 den Friedensnobelpreis wegen ihres Einsatzes für Arme, Obdachlose, Kranke und Sterbende. Doch inzwischen ist ihre Arbeit auch unter ein kritisches Licht gefallen. Der katholische TV-Sender K-TV zeigt den Dokumentarfilm „Sonnenaufgang über Kalkutta“, der sich eher als Lobeshymne versteht, einmal am 26. Dezember und ein anderes mal am 30. Dezember jeweils um 20.15 Uhr erstmals im Free TV.

Mutter Teresa: Die Missionarin

Es ist noch gar nicht lange her, da lief „Sonnenaufgang über Kalkutta“ in diesem Jahr noch in den deutschen Kinos. Regisseur José María Zavala fokussiert sich in seinem Dokumentarfilm dabei auf sechs Menschen, die ihrem großen Vorbild Mutter Teresa nacheifern. Wie die große Heilige des 20. Jahrhunderts kümmern sie sich um die Armen, Kranken und Hilflosen und wollen dabei ebenso den christlich katholischen Glauben verkünden.

©https://amaneceencalcuta.es/ – Mutter Teresa wurde 1910 als Kind einer wohlhabenden katholisch albanischen Familie im damals noch Osmanischen Reich geboren

Dass die Arbeit von Mutter Teresa heute auch in der Kritik steht, scheint in „Sonenaufgang über Kalkutta“ keine allzu große Rolle zu spielen. Tatsächlich wurden mittlerweile ebenso die problematischen sozialen und hygienischen Zustände in den Sterbehäusern von Mutter Teresas Orden angeprangert wie auch die zu undurchsichtige Nutzung von Spendengeldern. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass für Mutter Teresa nicht allein die bedingslose Hilfe im Vordergrund stand, sondern vor allem die christliche Missionierung der Bedürftigen und auf Hilfe Angewiesenen.

Dagegen widmet sich Regisseur José María Zavala in „Sonnenaufgang über Kalkutta“ vor allem den Botschaften der Nächstenliebe und des Heils durch Jesus Christus, die Mutter Teresa immer verbreitet hat.