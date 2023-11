Weihnachten bei Sky: Premieren, Blockbuster und Klassiker zum Fest

Auch dieses Jahr bietet Sky zu Weihnachten ein Programm mit einer großen Auswahl an exklusiven Filmen, Serien und Shows. Zahlreiche alte aber auch neue Inhalte laden zu gemütlichen Abenden zuhause auf dem Sofa ein.

Zur Einstimmung auf Weihnachten gibt es die schönsten Weihnachtsfilme bereits ab dem 1. Dezember auf Sky Q und dem Streamingdienst Wow auf Abruf. Auf dem Sender Sky Cinema Christmas laufen dann vom 11. bis 26. Dezember die X-Mas-Hits dann rund um die Uhr. Mit über vierzig Weihnachtshits von Klassikern wie „Wir sind keine Engel“ und „Der kleine Lord“ über romantische Blockbuster wie „Tatsächlich…Liebe„, der in diesem Jahr „tatsächlich“ schon 20 Jahre alt wird, bis hin zu unterhaltsamen Komödien wie „Bad Moms 2“ und „Mein Schatz, unsere Familie und ich“ bietet Sky den Zuschauern die Möglichkeit, in die festliche Stimmung einzutauchen.

Pop-up-Sender wieder zurück

Der Pop-up-Sender Sky Cinema Christmas kehrt ab 11. Dezember wieder zurück.

Im Advent und zu Weihnachten bietet Sky außerdem die größten Kinohits und Serien und Dokus als exklusive Neustarts. Von Filmpremieren wie den Kinohits „Fast & Furious 10“ (ab 8. Dezember), „John Wick: Kapitel 4“ (26. Dezember), „The Flash“ (ab 26. Dezember) und „Der Nachname“ (ab 29. Dezember) bis hin zu Serien wie der dritten Staffel der Sky Original Comedyserie „Die Wespe“ (2. Dezember), in der sich der sympathische Dart-Chaot Eddie Frotzke ganz neuen Herausforderungen stellen muss, der vierten Staffel von „Der Doktor und das liebe Vieh“ (23. Dezember) und der Sky Original Doku „23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers“ (7. Dezember) über Karl Koch.

Ebenfalls exklusiv im Abo bei Sky und Wow sind weiter Filme wie „Der Super Mario Bros. Film„, Steven Spielbergs „Die Fabelmanns„, „Die Schule der magischen Tiere 2“ und „Räuber Hotzenplotz“ zu sehen, die ein fabelhaftes Weihnachten für die ganze Familie versprechen.

Sky hat an Weihnachten 2023 eine Vielzahl an Blockbustern zu bieten

Auch „Buddy – Der Weihnachtself“ gehört zu den über 40 weiteren X-Mas Hits bei Sky. © MMIII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Viel Magie versprechen auch ein außergewöhnliches Programm rund um die „Harry Potter“-Filmreihe: So sind alle acht „Harry Potter“-Filme zusammen mit den beiden ersten „Phantastische Tierwesen“-Hits aktuell auf dem entsprechenden Pop-up-Channel ebenfalls rund um Weihnachten bei Sky und Wow abrufbar. Dazu präsentiert Sky die berührende Sky-Original-Dokumentation „David Holmes: The Boy Who Lived“ in Zusammenarbeit mit HBO, ab 24. Dezember in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Abruf. Der von Daniel Radcliffe produzierte Film widmet sich Radcliffes ehemaligem Stunt Double der „Harry Potter“-Filme, mit dem er seit den Dreharbeiten befreundet ist. Holmes hatte sich 2009 bei einem Unfall am Set von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ Teil 1 schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Und wer die Mega-Serienhits des Jahres 2023 wie „The Last of Us“, „Euphoria“ Staffel 2, „And Just Like That…“ Staffel 2, „Succession“ Staffel 4 von HBO oder die Sky Originals „Das Pass“, Staffel 3, „Das Boot“, Staffel 4, und „Gangs of London“, Staffel 2, verpasst hat, kann dies ebenfalls über die Feiertage bei Sky und Wow nachholen.

Alle Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas sind auch in diesem separaten DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zu dem Pop-up-Sender nachzulesen.

