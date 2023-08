NFL Football in UHD? Das sagt RTL

Anzeige

Die Preseason steht bereits vor der Tür: Bis zum offiziellen Saisonstart NFL ist zwar noch etwas Zeit, aber trotzdem gibt es natürlich die eine oder andere, bisher noch nicht beantwortete Frage: Zum Beispiel, ob es auch UHD-Übertragungen bei RTL geben wird. DIGITAL FERNSEHEN hat nachgehakt.

Wäre doch schön, das Schweinsleder-EI künftig auch in UHD bestaunen zu können. © Sergey Nivens -stock.adobe.com

Grundsätzlich bestünde über RTL UHD die Möglichkeit die Live-Übertragungen aus der NFL auch in UltraHD dem TV-Publikum zu präsentieren. Der Privatsender erstickt Hoffnungen auf American Football in höchster Bildqualität aber direkt im Keim.

„UHD-Übertragungen der NFL sind bis auf Weiteres nicht geplant, da auch die US Networks die NFL nicht in nativem UHD ausstrahlen.„, so ein Sendersprecher auf DF-Anfrage.

Tatsächlich gibt es zwar in den Vereinigten Staaten Live-Spiele in 4K, dort werden jedoch Upscaler eingesetzt, die das eigentlich in FullHD/HDR produzierte Material, nachträglich aufwerten. Dabei kam es in der Vergangenheit jedoch auch immer wieder zu Problemen mit der Bildqualität. Vielleicht ist dies der Grund, warum RTL von einer solchen Prozedur absieht. Auch der vorherige TV-Partner ProSiebenSat.1 bot keine UHD-Übertragungen an, wohl aus dem selben Grund.

Die ersten Football-Übertragungen laufen übrigens auch nicht im RTL-Hauptprogramm, sondern bereits ab Samstag kommender Woche bei Nitro und bei RTL+ (DF-Bericht zur TV-Programm der NFL-Saisonvorbereitung).

Ab dem 28. August startet das RTL Audio Center Berlin einen eigenen Radiostream mit täglichen News, ausführlichen Vor- und Nachberichten zu allen Spieltagen, einem eigenen Musik-Konzept für den Sound der NFL sowie interaktiven Fan-Talks rund um die US-Sportliga. Moderiert werden die Radioshows im Wechsel von Alex „Kucze“ von Kuczkowski, Tiziana Höll und Kevin Wieschhues. Den Anfang machen zehn Ausgaben eines täglichen „NFL Kickoff-Countdown“ um 20 Uhr. Die Hosts begrüßen wechselnde Experten und Expertinnen aus dem On-Air-Team der TV-Übertragungen zu Season-Preview-Talks. Gemeinsam mit Fan-Experten blicken sie auf die einzelnen Divisions der NFL.

Foto: RTL

Zum Start ist Patrick „Coach“ Esume zu Gast, der Fokus im Fan-Talk liegt auf den Teams der AFC East. Herzstück des RTL NFL Radios wird nach Saisonbeginn ab dem 10. September die dreistündige „Tailgate Show“, die an jedem Sonntag ab 16 Uhr einen umfassenden Blick auf den aktuellen Spieltag der NFL wirft.

Verfügbar ist das „RTL NFL Radio“ im Free-Bereich auf RTL+ Musik, sport.de sowie auf allen gängigen digitalen Radio-Playern und -Apps.

Mit Material von RTL

Bildquelle: American-Football: © Sergey Nivens -stock.adobe.com

df-RTL-UHD-SW: RTL