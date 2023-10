NFL London Games live im Free TV: Heute Atlanta Falcons – Jacksonville Jaguars

Anzeige

Das ist ein Novum: Die NFL International Series Games werden erstmals in Europa ausgetragen. Es beginnt heute in London. RTL überträgt heute gleich mehrere Partien live. Im November kommt die NFL dann nach Frankfurt.

Erstmals in der Geschichte der US-Profiliga finden dieses Jahr gleich fünf NFL-Spiele auf europäischem Rasen statt. London veranstaltet die ersten drei Partien im Oktober, beginnend am heutigen Sonntag. Im November steht dann für zwei weitere Spiele Frankfurt am Main im Zeichen des US-Football. RTL ist bei allen Matches live dabei im Free TV.

NFL London Games heute ab 14.30 Uhr bei RTL

Startschuss für die NFL London Games ist heute, am 1. Oktober. Die Atlanta Falcons treten gegen die Jacksonville Jaguars an. Ab 14.30 Uhr überträgt RTL im Free-TV live vom Wembley Stadion in London. An der Seite von Moderator Florian Ambrosius stehen NFL-Experte Patrick Esume, Kommentator Jan Stecker und Community Host Mitja Lafere. Der Kickoff ist um 15.30 Uhr. Nach dem ersten London-Spiel geht es live bei RTL mit dem regulären NFL-Spieltag weiter bis nachts um 1.45 Uhr.

Foto: RTL – Drei Sonntage im Oktober und zwei Sonntag im November stehen ab 14.30 Uhr live bei RTL im Zeichen der NFL

NFL: Von London bis nach Frankfurt

Auch an den folgen Sonntagen überträgt RTL im Free TV die NFL London Games, jeweils beginnend ab 14.30 Uhr. Am 8. Oktober treffen die Jacksonville Jaguars auf die Buffalo Bills. Am 15. Oktober steht das Match Baltimore Ravens gegen Tennesse Titans an. Weiter geht es dann in Frankfurt am Main. Dort treten am Sonntag, den 5. November, die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins an. Eine Woche später, am 12. November, heißt es dann: New England Patriots gegen Indianapolis Colts. Auch in Frankfurt ist RTL im Free TV live dabei, stets ab 14.30 Uhr. Auch der Kickoff ist wie schon in London dann immer 15.30 Uhr. Zusätzliche Spiele werden auch exklusiv auf RTL+ übertragen.