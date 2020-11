NFL-Topspiel Kansas City gegen Tampa Bay heute live im Free-TV

Anzeige

Kansas City Chiefs gegen Tampa Bay Bucaneers: Die Super Bowl-Titelhalter aus dem mittleren Westen der USA treffen auf die Buccaneers aus Florida. Das Generationen-Duell der Top-Quarterbacks Brady und Mahomes ist heute in Deutschland live im Free-TV zu sehen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison überträgt ProSieben am heutigen 29. November ein Sonntagsspiel der NFL ab 22.15 Uhr live: Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers, wo am 7. Februar 2021 der 55. Super Bowl ausgetragen wird.

Es ist das Giganten-Duell zwischen Titelverteidiger und Titelsammler: Patrick Mahomes, Quarterback-Star der neuen Generation und dem G.O.A.T. (Greatest of all time) Tom Brady. Beide Teams haben die NFL-Playoffs klar im Visier, jetzt gilt es, die Positionen zu festigen. Kommentiert wird das Topspiel von Jan Stecker und Patrick Esume, mit News aus dem Netz versorgt Netman-Ikone Christoph „Icke“ Dommisch #ranNFLsüchtige.

Die heutigen NFL-Sendezeiten im Überblick

18.00 Uhr: #ranNFLsüchtig (ProSieben MAXX/ran.de)

19.00 Uhr: Arizona Cardinals – New England Patriots (ProSieben MAXX/ran.de)

19.00 Uhr: Tennessee Titans – Indianapolis Colts (ran.de)

22.25 Uhr: Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers (ProSieben/ran.de)