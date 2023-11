Nitro sendet zu Weihnachten wieder in Schwarzweiß

Weihnachten in Schwarzweiß hat bei Nitro Tradition. Auch dieses Jahr laufen bei dem RTL-Sender drei Tage lang schwarz-weiße Filmklassiker. Retro-Fans dürften sie bekannt vorkommen.

Alle Jahre wieder: Seit sechs Jahren schaltet Nitro zu Weihnachten die Farbe aus und feiert Weihnachten in Schwarzweiß. Die Retro-Klassiker um die ersten „Sherlock Holmes“-Filme ab 1939, „Edgar Wallace“ ab 1960 sowie „Die Munsters“ von 1964 stehen auf dem Programm und laufen den ganzen Tag. Das schwarzweiße Weihnachtsfest geht vom Heiligabend bis zum Zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch die Werbetrenner werden wohl an diesen Tagen wieder ohne Farbe auskommen müssen – so war es auch die letzten Jahre der Fall.

Nitro zu Weihnachten mit „The Munsters“, „Sherlock Holmes“ und „Edgar Wallace“

Treiben zu Weihnachten wieder bei Nitro ihr Unwesen: Eddie Munster (Butch Patrick), Lily Munster (Yvonne De Carlo), Herman Munster (Fred Gwynne), Marilyn Munster (Pat Priest), Grandpa (Al Lewis). Foto: RTL / Universal

Obwohl „Dinner for One“ nicht zu den gezeigten Titeln gehört, gilt wieder: „The same procedure as every year“. Denn ein Blick auf das TV-Programm verrät: Die ausgestrahlten Inhalte gleichen denen der letzten Jahre. Alle drei Tage starten morgens mit mehreren Folgen der Serie „Die Munsters“, ab Mittag folgen drei „Sherlock Holmes“-Filme und den Abschluss macht „Edgar Wallace“ mit mehreren Filmen. Lediglich eine kontinuierliche Verschiebung zugunsten von Wallace lässt sich feststellen. Während etwa letztes Jahr täglich fünf seiner Filme liefen, sind es diesmal sechs. Dafür muss die schrecklich nette „Munster“-Familie ein paar Folgen einstreichen. Gar nicht mehr dabei ist das Duo Oliver Hardy und Stan Laurel alias „Dick und Doof“, das etwa 2019 noch prominent im Schwarzweiß-Programm von Nitro vertreten war.

Das schwarzweiße Weihnachten bei Nitro im Überblick

Sonntag, 24. Dezember – Heiligabend

Ab 5.15 Uhr: „Die Munsters“ (USA, 1964) – 14 Folgen

Ab 11.30 Uhr: „Sherlock Holmes“ (USA, 1939-46) – 3 Filme

Ab 15.25 Uhr: „Edgar Wallace“ (Deutschland, 1960-65) – 6 Filme

Montag, 25. Dezember – 1. Weihnachtsfeiertag

Ab 5.05 Uhr: „Die Munsters“ (USA, 1964) – 14 Folgen

Ab 11.20 Uhr: „Sherlock Holmes“ (USA, 1939-46) – 3 Filme

Ab 15.05 Uhr: „Edgar Wallace“ (Deutschland, 1961-65) – 6 Filme

Dienstag, 26. Dezember – 2. Weihnachtsfeiertag

Ab 5.20 Uhr: „Die Munsters“ (USA, 1964) – 13 Folgen

Ab 11.15 Uhr: „Sherlock Holmes“ (USA, 1944-46) – 3 Filme

Ab 15.00 Uhr: „Edgar Wallace (Deutschland, 1961-64) – 6 Filme