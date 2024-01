„Nord bei Nordwest“: Neue Schönemann-Folge heute im TV

Bereits zum zweiten Mal setzte sich Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann für die heutige „Nord bei Nordwest“-Ausgabe auf den Regiestuhl.

Ein Hamburger LKA-Ermittler mit falscher Identität zwischen zwei Frauen, die auch in jeweils einem seiner Berufe mit ihm zusammenarbeiten, und ein beschauliches Dorf voller skurriler Typen – das ist das Setting der ARD-Krimiserie „Nord bei Nordwest“. Für die neue Folge „Der doppelte Lothar“ positionierte sich Hinnerk Schönemann zum zweiten Mal vor und hinter der Kamera stand – als Hauptdarsteller und Regisseur. Die Erstausstrahlung erfolgt heute um 20.15 Uhr im Ersten.

Ein geheimes Doppelleben

© ARD/Gordon Timpen, SMPSP – Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge)

In „Der doppelte Lothar“ vermissen eine Frau und ihre Tochter eines Abends den Partner und Vater. Der beliebte Handelsvertreter Lothar Müller ist nicht nach Hause gekommen. Die Sache, der sich Jacobs und Wagner teils verhalten annehmen, wird wenig später zum Mordfall: Die Leiche des unscheinbaren Mannes, den Freunde gern auch „Lottchen“ rufen, wird an der Küste gefunden – in Travemünde. Die Ermittlungen offenbaren für die Angehörigen Unglaubliches: „Lottchen“ führte mit einer zweiten Familie ein geheimes Doppelleben.

„Nord bei Nordwest“ heute im 1970s-Look

© ARD/Gordon Timpen, SMPSP – v.l.n.r.: Hannah Wagner (Jana Klinge), Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), Jule Christiansen (Marleen Lohse) und Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin)

Schönemann hat die Geschichte im Retro-Stil der 1970er Jahre gefasst. Musik, Ausstattung und Kostüme verdeutlichen die Dramatik der Erkenntnis und deren Folgen für die beiden Witwen samt jeweils einem Kind. Dabei wird die Aufklärung des Mordes fast zur Nebensache. Zumal sich Ermittler Jacobs eigene Dreiecksgeschichte parallel verkompliziert und ihm Reiner Vogt, Geheimagent im Ruhestand und Vater seiner früheren Kollegin Lona, mit seinem Wissen hilft, weitere Verbrechen verhindern. Jacobs selbst genießt den Flirt mit seiner Kollegin Hannah, die, bisher spröde und kühl, dem Schwerenöter plötzlich ganz nah sein will – und seine beiden Herzensdamen geraten sich in die Haare.