Olympische Spiele: Felix Neureuther wird ARD-Experte

Bekannt ist Ex-Slalomfahrer Felix Neureuther vor allem als Wintersport-Fachmann. In diesem Sommer in Paris wird er für die ARD als Experte bei den Olympischen Sommerspielen dabei sein.

Der ehemalige Weltklasse-Skirennfahrer Felix Neureuther wird Experte bei der ARD bei den Olympischen Spielen in Paris. Das gaben die ARD und der 40-Jährige am Mittwoch auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg bekannt. Der einstige Slalom-Spezialist und fünfmalige Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften gehört seit 2019 zum Experten-Team der ARD und war maßgeblich unter anderem an den Dokumentationen „Spiel mit dem Feuer“ (2022) und „Spiel mit den Alpen“ (2024) beteiligt. Erstmals ist er nun für die ARD auch bei Sommerspielen dabei.

Felix Neureuther kommentiert im ARD Fernsehen, in der Mediathek und im Netz

„Ich freue mich sehr darauf. Es ist eine große Chance – Olympia in Paris – die Leute wieder zu begeistern“, sagte Neureuther in Hamburg. Er bezeichnet sich selbst als „kritischen Geist“. Er wolle kritisch draufschauen auch mit Bezug auf das Internationale Olympische Komitee (IOC), und dass der Sport wieder mehr in den Fokus rücke. „Die Athletinnen und Athleten haben das ganze System so groß gemacht und nicht die Funktionäre“, sagte er. Er wolle Sportarten vorstellen, „die jetzt nicht so bekannt sind“. Zum Beispiel freue er sich auf Synchronschwimmen.

Laut ARD-Mitteilung wird Neureuther seine Eindrücke in der Rubrik „Felix Neureuther – Slalom durch Paris“ im Fernsehen, in der ARD-Mediathek und auf den Social-Media-Accounts der „Sportschau“ wiedergeben. Zudem wird er als Gesprächsgast im TV-Studio, im Podcast und im Radio zu hören sein.

Text: dpa/ Redaktion: JN