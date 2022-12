Otto Waalkes gibt den Märchenonkel bei RTL

Anzeige

Otto Waalkes ist zur Weihnachtszeit mit „Ottos Märchenshow“ bei RTL zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen.

Deutschlands berühmtester Ostfriese Otto Waalkes lädt zu seiner ersten eigenen Märchenshow ein. Darin geht er den großen Fragen und Irrtümern der sagenumwobenen Welten nach. So kündigte RTL die neue Weihnachtssendung mit dem Kult-Komiker an. Darüber hinaus verspricht der Sender zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler und Comedians als Gäste in der Show.

Otto Waalkes im Dezember zurück im Fernsehen

Am 17. Dezember wird nun das Geheimnis gelüftet und „Ottos Märchenshow“ wird im Fernsehen zu sehen sein. Um 20.15 Uhr will RTL die Sendung ausstrahlen. Die Aufzeichnung der Show fand bereits Ende Oktober in Köln-Hürth statt.

