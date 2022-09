„Promi Big Brother“ kehrt zurück: Sat.1 nennt Starttermin

Anzeige

Schon bald stehen wieder einige Promis unter Dauerbeobachtung: Sat.1 hat am Donnerstag den Starttermin für die neue Staffel „Promi Big Brother“ verkündet.



Die Sendung feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum mit der zehnten Staffel. Am 18. November soll die erste Folge ausgestrahlt werden, teilte Sat.1 am Donnerstag mit. Wieder wird sich eine Schar Prominenter in das Big-Brother-Haus begeben und täglich um Sendezeit und die Gunst des Publikums buhlen. Am Ende winken 100.000 Euro als Gewinn.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann kommentiert: „Mit ‚Promi Big Brother‘ hat Sat.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits – und das erstmals im Winter. Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft. ‚Promi Big Brother‘ entfacht in jeder Staffel Abend für Abend ein Lagerfeuer vor dem Fernseher, Big Brother pfeift das Spiel jeden Abend in der Late Prime an.“

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren das Reality-Format auch in diesem Jahr. Gesendet wird ab Freitag, 18. November, täglich live aus Köln. Parallel zur linearen TV-Ausstrahlung kann man das Format auch über Joyn verfolgen. Direkt im Anschluss übernehmen laut Sat.1 Melissa Khalaj und Jochen Bendel in ihrer „Late Night Show“ die tägliche Live-Nachbesprechung.

Quelle: Sat.1