Relegationsgegner für Werder gesucht: Sky zeigt auch Entscheidung in der 2. Liga live und exklusiv

In der 2. Bundesliga gibt es zum Saisonabschluss Fernduelle um die Auf- und Abstiegs-Relegationen. Schafft der HSV ein Derbyduell um die Bundesligaduell?

Der Sonntag steht im Zeichen des 34. Spieltags der 2. Bundesliga. Arminia Bielefeld hat den Aufstieg früh perfekt gemacht und auch der VfB Stuttgart ist so gut wie sicher aufgestiegen. Vor dem letzten Saisonspiel gegen Darmstadt liegen die Schwaben mit drei Punkten und elf Toren Vorsprung auf Heidenheim auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nach der Last-Minute-Niederlage in Heidenheim rangiert der HSV erstmalig in dieser Saison nicht mehr auf den vorderen drei Plätzen und muss am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher der Heidenheimer hoffen, um noch Platz drei zu ergattern. Heidenheim muss beim Ligaprimus Bielefeld antreten, hat aktuell 55 Punkte und ein Torverhältnis von +12 Toren. Die Hamburger rangieren mit 54 Punkten und einem Torverhältnis von +20 Toren knapp dahinter.

Auf den Plätzen 15 und 16 kämpfen mit dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC derweil auch noch zwei Traditionsvereine um den Klassenerhalt. Die Franken, die in Kiel antreten müssen, liegen zwei Punkte vor den Badenern, die ebenfalls ein Auswärtsspiel in Fürth haben.

Diese und alle weiteren Partien des 34. Spieltags und damit alle Entscheidungen der 2. Bundesliga überträgt Sky am Sonntag ab 14.30 Uhr im Rahmen der Konferenz und wahlweise auch als Einzelspiele live und exklusiv. Stefan Hempel moderiert die Konferenz. Gast im Studio ist Dennis Aogo, der bereits für den VfB Stuttgart als auch für den Hamburger SV gespielt hat.

Vor dem Zweitliga-Sonntag begrüßt Patrick Wasserziehr wie letzte Woche bereits um 13 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von „Sky90“ und bespricht mit Ex-Werderaner Max Kruse, dem Schiedsrichter Patrick Ittrich, dem Journalisten Philipp Nagel (Bayerischer Rundfunk) und dem Experten Lothar Matthäus den Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga.