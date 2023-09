RTL: Dschungelkönig gibt Schauspiel-Debüt bei „Alles was zählt“

Anzeige

RTL hat für die Daily Soap „Alles was zählt“ eine neue Gastrolle verkündet: Im Dezember wird der Dschungelkönig 2022 sein Schauspieldebüt geben.

Filip Pavlović wurde dem Fernsehpublikum in der Dating-Show „Die Bachelorette“ bekannt. 2022 folgte dann der Sieg im Dschungelcamp von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, nachdem er sich in der RTL-Dschungelshow ein Ticket für das Format ergattert hatte. Nach Zwischenstopps bei „Ninja Warrior Germany“ und anderen TV-Sendungen folgt nun laut RTL die nächste Station bei „Alles was zählt“. Ab dem 6. Dezember 2023 (Folge 4339) soll Pavlović in einer Gastrolle in der Daily Soap zu sehen sein. Konkret: als Getränkelieferant, der sich in Miray Öztürk (Sıla Şahin) verguckt, die sich jedoch zuvorderst für ihre Influencer-Karriere interessiert und vom Glamour träumt.

„Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann. Ich habe noch nicht alle Kollegen kennengelernt, aber die, die ich getroffen habe, waren super offen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte,“ zitiert RTL den gebürtigen Hamburger und Ex-Dschungelkönig.

Quelle: RTL Deutschland

