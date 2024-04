RTL feiert „Exclusiv“-Jubiläum mit Frauke Ludowig: Sondersendung demnächst

Das RTL-Boulevard-Magazin „Exclusiv“ mit Frauke Ludowig feiert diese Woche ihr 30. Jubiläum. Geplant ist eine Sondersendung.

Am 2. Mai 1994 feierte „Exclusiv – Das Starmagazin“ seinen Sendestart. Somit wird die RTL-Sendung nun 30 Jahre alt und RTL will das Jubiläum mit einer Sonderausgabe zelebrieren. Diese soll allerdings erst am 2. Juni um 19.05 Uhr zu sehen sein. Frauke Ludowig, Bella Lesnik und Kena Amoa sollen gemeinsam moderieren. In der zweiten Jahreshälfte soll zudem eine große Party geplant sein.

„Exclusiv“-Jubiläumsausgabe im Juni

In der Jubiläumsausgabe von „Exklusiv“ soll das Moderationstrio auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken: die schönsten Momente, lustige Plannen und bewegende Interviews, wie der Sender verspricht. Außerdem sollen Promis wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk ihre Gedanken zu dem Format teilen. Auf Frauke Ludowig soll daneben ein besonderer Überraschungsgast warten.

Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL News, dazu: „Frauke Ludowig ist seit drei Jahrzehnten als die Star-Expertin Deutschlands bestens bekannt. Sie gibt ‚Exclusiv‘ nicht nur ein Gesicht, sondern entwickelt das Magazin seit Stunde Null an maßgeblich weiter. Mit ihrer Expertise und ihrem professionellen Umgang mit der Prominenz hat sie ‚Exclusiv‘ zum Marktführer unter den VIP-Magazinen gemacht. Darauf sind wir sehr stolz und gratulieren Frauke und ihrem Team herzlich zum großen Jubiläum.“

