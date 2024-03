RTL+ verleiht erstmals Reality Awards

Ob im TV oder im Streaming – die Reality-Branche boomt und hat zahlreiche Stars mit vielen Fans hervorgebracht. Und genau für diese Stars es jetzt die RTL Reality Awards.

Im Rahmen eines großen Events verleiht der Streamingdienst von RTL Deutschland im Herbst 2024 erstmals die Reality Awards. Wer ist der einzig wahre Reality King und wer die unbestrittene Queen? Welcher Reality-Star hat für die schönsten und wer für die emotionalsten Momente des Jahres gesorgt? Das liegt in den Händen der Fans: denn sie haben im Vorfeld die Chance, in verschiedenen Kategorien für ihre Favoriten abzustimmen. Welche Stars am großen Award-Abend tatsächlich gekrönt werden, kann man dann zunächst nicht im TV, sondern auf RTL+ verfolgen.

RTL verleiht Reality Awards erstmals im Herbst 2024

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: „Unsere Reality-Formate haben bereits einige Preise abgeräumt. Aber viel wichtiger: Sie haben Stars erschaffen! Frisch verliebte, prominent getrennte, kämpfende und perfekt matchende Stars, die uns und unsere Zusehenden glücklich, entzückt und manchmal einfach sprachlos machen. Es ist höchste Zeit, dass ihre Leistung gebührend gefeiert und ausgezeichnet wird. Das wird eine Award-Nacht, an die wir uns noch lange erinnern werden.“

Die Reality Awards werden produziert von RTL Studios. Alle weiteren Infos sollen rechtzeitig bekanntgegeben werden.