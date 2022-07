„Bares für Rares“-Waldi in der Rollschuhdisco: RTLZwei-Show bringt „Skate Fever“ zurück

Anzeige

In „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ schickt RTLZwei 16 Prominente auf’s Parkett. Wie bei „Dancing on Ice“ gilt es, die Jury mit grazilen und gewagten Tanz-Moves zu beeindrucken.

Anzeige

RTLZwei lässt acht Teams mit jeweils zwei Prominenten in mehreren Shows gegeneinander um den Titel des besten Rollerskate-Paares antreten. Auf ihre Darbietungen werden sie im wochenlangen Training von erfahrenen Rollschuh-Coaches und Choreografen vorbereitet. Die Leistungen der Promi-Paare werden von einer erfahrenen Jury eingeordnet und bewertet. Moderatorin Lola Weippert führt durch den Abend.

Neben den Choreografien müssen sich die Kandidaten in jeder Sendung „Skate Fever“ in verschiedenen Herausforderungen untereinander messen. Dabei stehen verschiedene Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit im Mittelpunkt. Hierbei werden ebenfalls wichtige Punkte erzielt, die zu den Wertungen der Choreografien hinzugerechnet werden. Das Paar, das insgesamt die wenigsten Punkte aus den Choreografien bekommt, scheidet am Ende jeder Sendung aus. RTLZwei lässt jede der Shows unter einem eigenen Mott laufen, das sich auch in der Auswahl der Musik und den Outfits widerspiegelt.

RTLZwei sendet erste „Skate-Fever“-Folge im Herbst

Und das sind die Promis, die sich bei RTLZwei auf vier Rollen wagen: Adriano Salvaggio („Love Island), Andrej Mangold („Kampf der Realitystars“), Anna-Carina Woitschack (Schlägersängerin), Gisele Oppermann („Germany’s Next Topmodel“), Gülcan Kamps (ehemalige Viva-Moderatorin), Janina Korn (Stand-Up-Komikerin), Janine Pink („Köln 50667“), Klaudia Giez („Germany’s Next Topmodel“), Linda Nobat („Bachelor“, ehemalige Miss Hessen), Manfred Karácsonyi („Prince Charming“), Melissa Damilia („Love Island“), Prince Damien Ritzinger („Deutschland sucht den Superstar“), Thomas Rupprath (Ex-Weltmeister im Schwimmen), Thorsten Legat (Ex-Profifußballer), Tobias Wegener („Love Island“) und Walter Lehnertz (Antiquitätenhändler, bekannt aus „Bares für Rares“). „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ startet im Herbst auf RTLZwei.

Quelle: RTLZwei

Bildquelle: df-skate-fever: RTLZWEI