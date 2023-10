Rugby-WM: Finale heute live im Free-TV

Anzeige

Südafrika und Neuseeland sind im Finale der Rugby-WM: Am Samstag kann man die Partie live im Free-TV sehen.

Sowohl die Springboks (RSA) als auch die All Blacks (NZL) sind jeweils dreimal Weltmeister geworden; es wird also einen neuen WM-Rekordhalter geben, kündigt ProSieben Maxx an. Der Free-TV Sender sowie Joyn und ran.de wollen das Finale der Rugby-WM am Samstag live ab 20.15 Uhr übertragen. Max Zielke moderiert, Jan Lüdeke und Manuel Wilhelm kommentieren.

Finale der Rugby-WM am Sonntag zur Primetime auf ProSieben Maxx

„ran“-Kommentator Jan Lüdeke: „Dieses Finale hat unglaublich viel Feuer und so viele Geschichten. Im letzten Vorbereitungsspiel vor dieser WM hat Südafrika Neuseeland mit 35:7 regelrecht abgefertigt. Das war die höchste Niederlage in der über 100-jährigen Geschichte der All Blacks. Wer weiß, wie die Neuseeländer ticken, wird erahnen können, wie heiß sie auf Revanche sind. Wer jetzt den Titel holt und alleiniger Rekord-Weltmeister wird? Ich weiß es nicht, tippe aber auf eine Verlängerung.“

Anzeige

Quelle: Seven.One

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.