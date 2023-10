Rugby-WM: Viertelfinale ab heute im Free-TV und Stream

Anzeige

Dieses Wochenende stehen die Viertelfinals der Rugby-WM an – darunter zwei Giganten-Partien. ProSieben Maxx und Joyn zeigen die Spiele im Free-TV und Livestream.

In der Rugby-WM wird es langsam ernst: Am 14. und 15. Oktober steigen die Viertelfinal-Matches. Heute zur Primetime trifft der dreifache Weltmeister Neuseeland auf Irland, die Nummer 1 der Weltrangliste. Zuvor treten Wales und Argentinien gegeneinander an. Morgen empfängt WM-Gastgeber und Weltranglistenplatz 2 Frankreich den Titelverteidiger aus Südafrika. Bereits am Nachmittag spielen England und Fidschi um den Einzug ins Halbfinale.

Der Sender ProSieben Maxx – bei dem auch die NBA laufen wird – überträgt alle vier Spiele live im Free-TV. Parallel dazu laufen die Duelle im Livestream bei Joyn und auf ran.de.

Anzeige

„ran“-Rugby-Kommentator Jan Lüdeke: „Alle vier Viertelfinals sind eigentlich nicht vorhersagbar. Jedes Duell wird wahnsinnig eng und auch spektakulär. Und die Stimmung mit zigtausenden Iren in Paris und mit Frankreich als Gastgeber im Viertelfinale wird unglaublich!“

Rugby-WM 2023 Viertelfinale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Samstag, 14. Oktober

16:30 Uhr: Wales – Argentinien

20:15 Uhr: Irland – Neuseeland

Sonntag, 15. Oktober