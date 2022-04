„SchleFaZ“-Staffel endet heute mit kultverdächtiger Free-TV-Premiere

Anzeige

Die aktuelle „SchleFaZ“-Staffel endet mit einem Paukenschlag: Zum ersten Mal läuft der Star-besetzte Tierhorror „Grizzly II“ im TV.

Solch prominente Namen ist man gar nicht gewohnt bei den „Schlechtesten Filmen aller Zeiten“: In „Grizzly II“ geben sich unter anderem George Clooney, Laura Dern, Charlie Sheen und Louise Fletcher die Ehre. Wer den Film bereits kennt, dürfte jedoch wissen, dass die damals noch längst nicht so bekannten Superstars zum Teil nicht allzu lange in dem tierischen Horrorstreifen zu sehen sind.

„Grizzly II – Revenge“ wurde bereits in den 1980ern abgedreht, konnte aufgrund einer äußerst turbulenten Produktionsgeschichte allerdings erst mehrere Jahrzehnte erscheinen. UCM.One hat den Film inzwischen auch in Deutschland als Video-on-Demand herausgebracht. Die Hintergründe des kultigen, aber von der Kritik abgestraften Trashstreifens dürften heute Abend auch die „SchleFaZ“-Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten gewohnt humoristisch sezieren.

Ab 22 Uhr kann man am Freitagabend (8. April) auf Tele 5 verfolgen, wie ein blutrünstiger Grizzlybär für Angst und Schrecken sorgt. Danach steht der Abschluss der aktuellen „SchleFaZ“-Staffel auch online in der Mediathek zum Streamen bereit, sollte man die TV-Ausstrahlung verpasst haben. Über gängige VoD-Plattformen wie Prime Video kann man den Film kostenpflichtig auch ohne die zwischengeschobenen „SchleFaZ“-Kommentare sehen.

Einen Trailer von „Grizzly II“ zur Einstimmung gibt es hier:

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.