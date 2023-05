Sky: Aktuelle Pop up Channels – Action und TV-Premieren

Anzeige

Sky Cinema Special ist dieser Tage „außer Betrieb“, denn ein Pop-up-Channel gibt dort dem anderen die Klinke in die Hand. Um welche es sich handelt, verrät DIGITAL FERNSHEN.

Sky feiert die Vielfalt! Der Pop-up-Channel Sky Cinema Diversity serviert vom 22. bis 29. Mai ein buntes Filmprogramm, unter anderem mit der TV-Premiere von „Bros“.

Zum Diversity Day selbst am 23. Mai stellt zudem auch Sky Sport News die Vielfalt im Sport ins Rampenlicht und Sky Replay zeigt die besten Seiren zum Thema. Mehr Infos »

Sky bringt nicht nur Pop-up-Channel zum Diversity Day

Nur noch an diesem Sonntag zeigt der Pop-up-Sender Sky Cinema Fast & Furious vom 15. bis 21. Mai 2023 die ersten acht Teile der Highspeed-Reihe mit Vin Diesel und Co. Heute läuft dabei noch „Fast & Furious Five“ (13.35 Uhr), „Fast & Furious 6“ (15.45 Uhr), „Fast & Furious 7“ (17.55 Uhr) und „Fast & Furious 8“ zur Prime Time um 20.15 Uhr. Danach geht die Reihe nochmal von vorne los, bis zum dritten Teil. „Tokyo Drift“ (2.10 Uhr) und „Neues Modell. Originalteile“ (3.55 Uhr) bilden dann Abschluss. Man kann also alle in dem Pop-up-Channel beinhalteten Filme nochmal im Marathon sehen.

Nur noch kurz auf Sendung: Der Pop-up-Channel Sky Cinema Fast & Furious. Bild: Sky Deutschland

Um 5.40 Uhr erfolgt die Umschaltung auf Sky Cinema Diversity mit der französischen Komödie „Schmetterlinge im Ohr“. Im Laufe der Woche sind dort auch noch das Sky Original „A Good Person“ mit Morgan Freeman von Regisseur Zach Braff („Scrubs“) und viele weitere Filme zum Thema „Diversität“ zu sehen.

