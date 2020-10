Sky: Diese UHD-Spiele gibt es am Wochenende

Anzeige

Zweimal UHD HDR, einmal UHD. So sieht der UltraHD-Plan bei Sky dieses Wochenende aus. Mit dabei: St. Pauli, der BVB und die Bayern.

Diesen Samstag zeigt Sky zunächst um 15.30 Uhr das Spiel Hoffenheim – Borussia Dortmund live in UHD HDR. Die Partie kann aber natürlich auch in HD als Einzelspiel sowie in der Konferenzschaltung verfolgt werden. Zur Anstoßzeit am Samstagnachmittag laufen im übrigen noch folgende Begegnungen:

Freiburg – Bremen

Hertha – Stuttgart

Mainz – Leverkusen

Augsburg – Leipzig

Ab 18.30 Uhr folgt im zweiten UHD HDR Match des Tages das Aufeinandertreffen zwischen Aufsteiger Arminia Bielefeld und Rekordmeister Bayern München. Die Sonntagsspiele Köln – Frankfurt (15.30 Uhr) und Schalke – Union (17.30 Uhr) in HD auf Sky Sport Bundesliga 1 präsentiert. Am Montag folgt dann noch die Zweitliga-Begegnung FC St. Pauli gegen den 1.FC Nürnberg ab 20.30 Uhr in UHD.

Zunächst wird an diesem Samstag jedoch noch das Merseyside-Derby ausgetragen. Jürgen Klopps FC Liverpool will gegen den FC Everton Wiedergutmachung für die 7:2-Blamage gegen Aston Villa leisten, muss aber aufpassen: Der Stadtrivale hat bisher alle vier Spiele der Premier-League-Saison gewinnen können. Los geht das „Match of Week“ diesen Samstag bereits ab 13 Uhr. Des Weiteren wird heute ebenfalls auch noch das Topspiel zwischen Manchester City und Arsenal, ab 18.20 Uhr, übertragen.

Wie gewohnt zeigt Sky auch alle weiteren acht Partien aus Englan am Wochenende live und exklusiv. Interessanterweise scheint es jedoch trotz der Attraktivität der genannten Spiele und entgegen der Ankündigung, jeden Spieltag ein UHD-Spiel aus England zu zeigen, dieses Wochenende keine Partie aus England in UltraHD zu geben.