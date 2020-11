Sky startet heute Bourne-Pop-up-Sender

Anzeige

Sky widmet der Actionfilm-Reihe um Jason Bourne ab diesem Freitag einen eigenen Pop-up-Channel.

Fast 20 Jahre ist es her, dass Hauptdarsteller Matt Damon erstmals in die Rolle des Jason Bourne in „Die Bourne Identität“ schlüpfte. Damals begab er sich auf eine Hetzjagd durch Europa, um sein Gedächtnis wiederherstellen zu können. Regisseur Paul Greengrass führt die Reihe mit „Die Bourne Verschwörung“ und „Das Bourne Ultimatum“ fort.

Eine weitere Fortsetzung folgte mit Jeremy Renner in der Hauptrolle unter dem Titel „Das Bourne Vermächtnis“. Der bisher letzte Film der Reihe namens „Jason Bourne“ vereinte schließlich wieder Matt Damon und Paul Greengrass.

Der Pop-up-Sender Sky Cinema Bourne wird vom heutigen Freitag, den 13. November, an zeitweise Sky Cinema Special ersetzen. Bis zum 19. November werden dort rund um die Uhr alle fünf Bourne-Filme laufen. Alternativ stehen die Actionstreifen auch über Sky Q und Sky Ticket jederzeit zum Abruf bereit.