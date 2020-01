Sky wirbelt Spielfilmsender um: „Sky Cinema Premieren“ neu

Der Pay-TV-Anbieter Sky frischt zum 12. März sein Senderportfolio auf. Die neuesten Kinofilme laufen dann beim neuen Kanal „Sky Cinema Premieren“. Für diverse Genres gibt es eigene neue Sender. Andere werden gestrichen.

Mit einem runderneuerten Senderportfolio will Sky Cinema ab 12. März für echtes Kinofeeling zuhause sorgen. Über 1.000 Titel stehen zur Auswahl, auf Wunsch auch in der Originalfassung und mehr als 100 davon in UHD-Qualität.

Die neuesten Kinofilme haben ihr TV-Debüt ab sofort auf „Sky Cinema Premieren“ und einen Tag später auf „Sky Cinema Premieren +24“. Eine Auswahl der Filme läuft als „Film der Woche“ immer freitags um 20.15 Uhr auf „Sky Cinema Premieren“ und jederzeit auf Abruf. Zum Start der neuen Sender kommt am 12. März „Godzilla: King of the Monsters“ als exklusive Premiere für alle Sky Cinema-Kunden.

Sky Cinema bietet überdies weitere Genre-Sender an. Auf dem neuen Sender „Sky Cinema Thriller“ laufen Thriller wie „The Sixth Sense“ und Horrorfilme wie „Widows – Tödliche Witwen“. Weitere Sender im Sky-Angebot sind „Sky Cinema Action“, „Sky Cinema Fun“, „Sky Cinema Classics“, „Sky Cinema Best Of“ und „Sky Cinema Family“. Auf dem bereits vergangenen Oktober gestarteten Sender „Sky Cinema Special“ präsentiert Sky tägliche oder mehrtägige Programmspecials zu einzelnen Stars, Filmreihen und Themen.

Die Sender „Sky Cinema Premieren“, „Sky Cinema Premieren +24“, „Sky Cinema Action“, „Sky Cinema Family“ und „Sky Cinema Best Of“ sind allesamt in SD sowie in HD verfügbar. „Sky Cinema Special“ und „Sky Cinema Thriller“ senden linear ausschließlich in HD. „Sky Cinema Fun“ und „Sky Cinema Classics“ sind linear in SD verfügbar.

Bei all den Neuzugängen müssen einige Sender aber auch die Sky-Family verlassen: Die Ausstrahlung der Sender „Sky Cinema +1“ und „Sky Cinema Emotion“ endet am 11. März 2020.