„Sportschau Thema“ findet neuen Moderator während WM

Die ARD hat einen Moderator für die TV-Sendung „Sportschau Thema“ während der Fußball-WM in Katar gefunden.

Claus Lufen (56) leitet durch die Diskussionsrunde und ersetzt Jessy Wellmer, wie das Erste am Mittwoch bekannt gab. Die 42-jährige Wellmer ist für den erkrankten Alexander Bommes eingesprungen und führt mit den Fachleuten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira von diesem Mittwoch an von Mainz aus durch die ARD-Übertragungen der WM in Katar. Am ZDF-Standort Mainz haben ARD und das Zweite ein gemeinsames WM-Studio.

Das „Sportschau Thema“ wird viermal während der WM ausgestrahlt. Premiere ist am Freitag (23.20 Uhr) mit der Sendung „Sportschau Thema: Sport. Macht. Politik“. Gäste sind der Ex-Manager von Werder Bremen und ehemalige UN-Sportsonderbotschafter Willi Lemke, der Grünen-Sportpolitikerin Viola von Cramon, der deutsch-iranische Journalist Michel Abdollahi und der Investigativ-Journalist Benjamin Best.

Text: dpa/ Redaktion: JN