„Promi Big Brother“ erwacht heute im Märchenland

Heute Abend firmiert die neue „Promi Big Brother“ unter einem Märchenmotto. Doch wer von den Bewohnern zieht in den Märchenwald und wer in das Märchenschloss?

Es war einmal eine weitere Staffel „Promi Big Brother“, doch dieses Mal war etwas anders: Während sich einige Bewohner im Luxus des Märchenschlosses frönen, müssen die anderen mit der spärlichen Grundausstattung des Märchenwaldes auskommen. Das ist zumindest das Konzept, welches den Zuschauer in dieser Staffel der Sat.1-Realityshow erwartet. Die Sendung läuft heute Abend, 10. August um 20.15 Uhr live bei Sat.1.

Zwölf Bewohner sind bereits am Mittwoch in den Märchenwald gezogen. In der Auftaktshow begrüßen die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp noch vier weitere Kandidaten, die live einziehen werden. Für die 16 Bewohner beginnt heute für drei Wochen die Herausforderung „Promi Big Brother“.

Mit dabei sind unter anderen die Kommentatoren-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin und die Drag-Queen Katy Bähm. „Promi Big Brother“ wird weiter täglich um 22.15 Uhr sowie freitags und montags um 20.15 Uhr bei Sat.1 und Joyn ausgestrahlt. Ab 24. August ist das Geschehen sogar täglich um 20.15 Uhr live.

Die nun vollständige Kandidatenliste:

● Ex-Frau von Michael Ballack Simone Mecky-Ballack

● Drag-Künstlerin Katy Bähm

● Kommentatoren-Legende Werner Hansch

● „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin

● Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch

● Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil

● Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold

● Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly

● Reality-Sternchen Emmy Russ

● „Love Island“-Womanizer Mischa Mayer

● Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur

● Teleshopping-Moderator Sascha Heyna

● Dschungelkönigin Jenny Frankhauser

● Schweizer „Bachelorette“ und Moderatorin Adela Smajic

● Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler

● Social-Media-Star Udo Bönstrup