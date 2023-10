„Stern TV“-Spezial zu häuslicher Gewalt heute mit Mareile Höppner

Anzeige

RTL bringt heute ein „Stern TV“-Spezial zum Thema „Häusliche Gewalt“ samt Doku und Talk-Sendung mit Mareile Höppner als Moderatorin.

Laut Statistiken wird jede dritte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens Opfer von häuslicher Gewalt. In einem 90 Minuten langen „Stern TV“-Spezial will RTL-Reporterin Pia Osterhaus aufzeigen, was sich in gewalttätigen Beziehungen hinter verschlossener Tür abspielt und begleitet Frauen, die sich aus dieser Situation befreien. RTL sendet die „Stern TV“-Doku „Kein Opfer mehr! Flucht aus der Beziehungshölle“ heute, den 12. Oktober, um 20.15 Uhr.

„Stern TV“ begleitet Frauen, die unter der Gewalt ihrer Männer leiden

Insgesamt sprechen acht Frauen in der „Stern TV“-Spezial-Doku erstmals über ihren von Gewalt und Erniedrigung geprägten Alltag. Die Kamera begleitet ebenso eine der Frauen, wie sie schließlich ihren Mann mit dessen Taten konfrontiert. Auch soll hier darüber aufgeklärt werden, welche Hilfsangebote es gibt und welche noch fehlen. Vor allem auf dem Land sind Beratungsstellen für Frauen scheinbar schwer erreichbar. Zudem mangelt es in Deutschlands Frauenhäusern an freien Plätzen.

„Stern TV“-Talk mit Mareile Höppner heute Abend auf RTL

Foto: RTL / Stephan Pick – Mareile Höppner ist bei RTL vor allem für das „Extra“-Magazin zuständig, moderiert vertretungsweise aber auch „Stern TV“-Formate

Im Anschluss an die Doku widmet sich dann Moderatorin Mareile Höppner in einer „Stern TV“-Talk-Sendung weiterhin dem Thema „Häusliche Gewalt“. Neben RTL-Reporterin Pia Osterhaus wird auch eine der betroffenen Frauen aus der Reportage zu Gast sein. Außerdem diskutiert Mareile Höppner mit ihren Studiogästen die Frage, wie sich Gewalt zwischen Vater und Mutter auf die Kinder und deren späteres Leben auswirken können.

Nach der Doku „Kein Opfer mehr! Flucht aus der Beziehungshölle“ um 20.15 Uhr zeigt RTL um 22.35 Uhr das besagte „Stern TV“-Talk-Format.

