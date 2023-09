Sylvie Meis schnappt sich Oli P. für „Love Island“: Neue Staffel heute

Anzeige

Model, It-Girl und TV-Gesicht: Die Holländerin Sylvie Meis moderiert seit zwei Jahren die Dating-Show „Love Island“. Die neue Staffel startet jetzt mit Oli P. an ihrer Seite.

Anzeige

Die gebürtige Niederländerin Sylvie Meis hat sich als Model und Ehefrau des internationalen Top-Fußballspielers Rafael van der Vaart einen Namen gemacht. Über die Jahre ist sie ein etabliertes Gesicht im deutschen Fernsehen geworden. Seit 2008 moderiert sie immer wieder für RTL. Bei der Reality-Datingshow „Love Island“ ist sie seit zwei Jahren dabei. Heute startet die achte Staffel des Formats. Meis‘ frischer Co-Moderator ist dieses Mal Oli P.

RTLZwei läutet heute die neue „Love Island“-Staffel ein

© RTLZWEI / Severin Schweiger – Sylvie Meis modelt nicht nur, sondern hat auch ihre eigene Unterwäsche- und Badekollektion auf den Markt gebracht

Heute, den 11. September, um 20.15 Uhr startet die erste Live-Sendung von „Love Island“ auf RTLZwei. Sylvie Meis und Oli.P moderieren gemeinsam immer montags die interaktive Dating-Show aus Griechenland. Die Zuschauer können durch Votings in der „Love Island“-App die Sendung beeinflussen – und die Ergebnisse dort beobachten. Außerdem werden Meinungen und Fragen der Zuschauer von Oli.P in der Live-Sendung kommentiert und beantwortet.

Sylvie Meis und Oli P. auch im Stream

Oliver Petzsokat, so der bürgerliche Name des „Flugzeuge im Bauch“-Interpreten bezeichnete laut RTL-Darstellung „Love Island“ als die „Urshow der Reality-Dating-Shows“. „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ wird von ITV Studios Germany produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar – im Anschluss daran wandern sie in den kostenpflichtigen Premium-Bereich.

Bildquelle: sylviemeis: RTLZWEI / Severin Schweiger

Love Island – Staffel 8: RTL