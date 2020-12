Panne bei der „Tagesschau“: 17-Uhr-Ausgabe zweimal abgebrochen

Anzeige

Panne bei der „Tagesschau“: Die Nachrichten mussten diesen Dienstagnachmittag gleich zweimal wegen technischer Probleme abgebrochen werden.

Die Entschuldigung für die Panne folgte noch auf dem Fuß. Nachrichtensprecher Claus-Erich Boetzkes informierte die Zuschauer mit den Worten: „Alle Beiträge stehen nicht zur Verfügung.“ Nach einem Neustart um 17.05 Uhr, bei dem es wieder zu massiven technischen Störungen kam, entschuldigte sich Boetzkes nochmals: „Ich kann nur anbieten, die 20 Uhr“. Diesmal fehlte der Ton. „Brisant“ wurde auf die Schnelle deutlich verfrüht gestartet. Zuerst berichtete die „Bild“ online über den Panne.

Eigentlicht ein Bild, dass für Verlässlichkeit steht: Viel mehr als das „Tagesschau“-Logo gab es heute um 17 Uhr aber nicht zu sehen. Bild: © NDR

So etwas hat es wohl in der Historie Deutschlands wichtigster Nachrichten-Sendung noch nicht, oder wenn dann dann nur äußerst selten, gegeben. Jetzt ist zunächst einmal Daumen drücken angesagt: Denn es bleibt nur zu hoffen, dass das Technikerteam die Probleme bis zur Hauptausgabe in den Griff bekommt. Täglich warten bekanntermaßen Millionen TV-Zuschauer auf die Nachrichten im Ersten, um 20 Uhr. Auf der „Tagesschau“-Homepage kann die total schief gelaufene 17-Uhr-Ausgabe dementsprechend auch nicht abgerufen werden.

Dort wird die von der Panne verschonte „Tagesschau“ von 16 Uhr als letzte Sendung ausgegeben.