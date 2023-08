Leicht bekleidete Amazonen und der Yeti: Tele 5 feiert 10 Jahre SchleFaZ

Anzeige

Die neue Staffel bietet Blut-und-Brüste-Teenie-Horror und die Entstehungsgeschichte der Village People und Am Freitag, 26. Juli 2013 lief der erste SchleFaZ bei Tele 5.

Tele 5 zeigt seit mittlerweile zehn Jahren die schlechtesten FIlme aller Zeiten.

Natürlich ein Hai-Film: “Supershark”, ein Tierhorror aus 2011 über einen finsteren Riesenhai, der vor der kalifornischen Küste zum Super-Ungeheuer mutiert. Es war der Startschuss zu einem TV-Phänomen, das zum TV-Kult wurde und die Fans seit mittlerweile zehn Jahren immer freitags vor dem Fernseher vereint.

Über 150 Schundfilme haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten seit 2013 hervorgezaubert und liebevoll in Szene gesetzt. Im September folgt nun die sehnlich erwartete Herbststaffel auf Tele 5 mit weiteren acht Scheißfilm-Gurken, die zum Frohlocken einladen und einem Trashfilm-Kinoevent, präsentiert von Oliver Kalkofe und Peter Rütten auf dem Cologne Comedy Festival.

Im September geht es wieder los mit der Schundfilm-Parade

„Zum Staffelstart die fulminant vergurkte Mega-Flop-Origin-Story der legendären Village People „Cant Stop The Music“ mit dem deutschen Untertitel „Supersound und flotte Sprüche“ – mehr muss man wohl nicht sagen – gefolgt von „Mutant“, einem Roger Corman Billig-Rip-Off von „Alien“. Später gibt es sogar noch drei weitere Lowlights aus der Corman-Kackfilm-Schmiede, nämlich „Wizards of the Lost Kingdom“, einer Art Fantasy-Worst-of für die ganze Familie. Dann der direkt im Anschluss gedrehte (aber inhaltlich komplett unabhängige) „Im Reich der Amazonen“, mit jeder Menge leicht bekleideter Amazonen in ihrem Reich rund um eine argentinische Müllkippe, sowie das furiose Endzeit-Spektakel „Deathsport“ mit einem wie gewohnt sediert agierenden David Carradine.

„Dollman vs Demonic Toys“ präsentiert uns dann noch ein grandios vergeigtes Sequel zu unserem alten SchleFaZ-Klassiker „Dollman“. Und mit „Beast You“ haben wir sogar noch eine durchgeknallte Blut-und-Brüste-Teenie-Horror-Komödie im Angebot. Den absoluten Knaller haben wir uns allerdings fürs Finale aufgehoben. „Yeti“, eine italienische Monster-Produktion der frühen 70er, nach der wir alle definitiv nie wieder die Existenz des Yeti anzweifeln werden“, so Kalkofe und Rütten über die acht SchleFaZ-Perlen.

Trashfilmparty in Köln am 27. Oktober

Zum Ende der Herbststaffel wartet zudem ein einmaliges Live-Erlebnis. „SchleFaZ: Yeti“ wird als furioser Abschluss der Staffel gefeiert und läuft gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung bei Tele 5 am Freitag, 27. Oktober in Anwesenheit von Oliver Kalkofe und Peter Rütten beim Cologne Comedy Festival auf großer Kinoleinwand. Dabei sprechen Deutschlands legendäre Trashfilm-Helden aus erster Hand über die schlechtesten Filme aller Zeiten. Zusammen mit allen SchleFaZis und -Fuzis schauen sie den Yeti und stoßen beim Trinkspiel mit dem SchleFaZ-Cocktail an.

Die acht Filme der Herbststaffel laufen vom 8. September bis 27. Oktober immer freitags gegen 22.15 Uhr bei Tele 5.

Das sind die acht SchleFaZe der Herbststaffel 2023 auf Tele 5:

Freitag, 8. September: #SchleFaZ: „Cant Stop The Music“

Freitag, 15. September: #SchleFaZ: „Mutant – Das Grauen aus dem All“

Freitag, 22. September: #SchleFaZ: „Wizards of the Lost Kingdom“

Freitag, 29. September: #SchleFaZ: „Im Reich der Amazonen“

Freitag, 6. Oktober: #SchleFaZ: „Dollman vs Demonic Toys“

Freitag, 13. Oktober: #SchleFaZ:: „Death Sport“

Freitag, 20. Oktober: #SchleFaZ: „Beast You!“

Freitag, 27. Oktober: #SchleFaZ: „Yeti“

